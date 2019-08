Givaudan : acquisition de Fragrance Oils au Royaume Uni

21/08/2019 | 10:28

Givaudan fait part de l'acquisition de Fragrance Oils, société britannique 'fabricant et commercialisant des parfums de spécialité innovants pour des parfums fins et des applications de soins personnels et ménagers'.



Cette société dispose d'un site manufacturier de pointe à Radcliffe, au Royaume Uni, emploie plus de 250 personnes et vend ses produits dans plus de 90 pays, en particulier des marchés à l'export en croissance rapide.



Les termes de la transaction ne sont pas précisés, mais l'activité de Fragrance Oils a représenté environ 50 millions de livres de revenus supplémentaires pour Givaudan en 2018 sur une base pro forma.



