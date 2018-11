Zurich (awp) - Givaudan investit 20 millions de francs suisses sur le site de sa filiale française Expressions Parfumées à Grasse, à quelques encablures de Cannes. Le groupe genevois, numéro un mondial des arômes et parfums, veut notamment y agrandir et moderniser les laboratoires de recherche et développement ainsi que les installations de production.

L'investissement, qui vise à soutenir les ambitions de croissance auprès des clients locaux et régionaux, comprend de nouveaux systèmes robotiques et s'inscrit dans la numérisation des opérations, écrit mardi le groupe établi à Genève. Les travaux d'expansion doivent s'achever au premier semestre 2020.

Fondée en 1982, la société de la Côte d'Azur a été acquise l'an dernier par Givaudan, reprise dont la finalisation est intervenue en juin dernier. Employant quelque 200 collaborateurs, Expressions Parfumées est active dans la création de parfums dans les segments de la parfumerie fine, des produits d'hygiène et de ceux d'ambiance et d'intérieur. Son savoir-faire repose sur l'héritage de Grasse, cité connue pour son activité dans le domaine.

vj/ol