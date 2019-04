Givaudan met l'intelligence artificielle au service de la création de parfums

Zurich (awp) - La division parfums de Givaudan a lancé "Carto", un outil d'intelligence artificielle à l'attention des parfumeurs. Ce système interactif numérique vise à augmenter l'efficacité du processus de création et non s'y substituer.

"Carto nous permet de faire bien plus d'expériences qu'à l'heure actuelle et de doser nos formules de manière très performante", explique Calice Becker, la directrice et parfumeuse de l'Ecole de parfumerie de Givaudan, citée dans un communiqué publié mercredi.

A ce stade, Carto est déployé dans tous les centres de création de parfums de Givaudan qui participent à l'expérimentation. Ce projet est issu de la "Digital factory" du groupe genevois, créée en janvier 2019 dans le cadre du programme de création assistée par ordinateur.

