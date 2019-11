Givaudan rachète l'américaine Ungerer & Company

Zurich (awp) - Le fabricant de parfums et arômes verniolan Givaudan a fait l'acquisition de l'entreprise américaine Ungerer & Company, pour renforcer ses capacités et son rôle de leader dans les spécialités d'ingrédients dans un marché local et régional en croissance. Le montant de la transaction n'a pas été précisé dans le communiqué de vendredi soir.

Sur une base pro forma, Ungerer aurait contribué pour environ 250 millions de dollars au chiffre d'affaires de Givaudan. La finalisation de la transaction est prévue pour le 1er trimestre 2020. L'opération sera financée par la levée de capitaux étrangers.

Ungerer a été fondée il y a environ 150 ans dans le New Jersey. Elle est active dans 60 pays et dispose de 8 usines de production et de six centres de recherche.

kw/rp