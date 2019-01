Givaudan : résultats en retrait en 2018

25/01/2019 | 08:50

Givaudan publie au titre de 2018 un bénéfice net de 663 millions de francs suisses, contre 720 millions l'année précédente, et une marge d'EBITDA sur une base comparable de 21%, en baisse de 2,3 points par rapport à 2017.



A 5,53 milliards de francs, le chiffre d'affaires du géant helvétique des arômes et parfums a augmenté de 9,4% en données publiées et de 5,6% en données comparables, le groupe poursuivant ses hausses de prix pour répercuter l'augmentation de ses coûts entrants.



Fort d'un BPA de 71,92 francs sur l'année écoulée, Givaudan va proposer un dividende par action de 60 francs, en progression de 3,4%, soit la 18e hausse consécutive depuis son introduction en Bourse sur le marché suisse en 2000.



