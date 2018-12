EXPONAVAL 2018 : TOUT LE MONDE A BORD !

Le rendez-vous naval et maritime d'Amérique latine célèbre ses 20 ans.

Officiers militaires de haut rang, directeurs et représentants de forces armées, attachés de défense, représentants de gouvernements et délégations officielles se donnent rendez-vous du 4 au 7 décembre 2018, pour une 11ème édition de EXPONAVAL, le salon et congrès international naval et maritime d'Amérique latine. Celui-ci se tiendra sur la base aéronavale Concón, dans la région de Valparaíso, au Chili.

Dans le cadre d'un vaste plan de rénovation navale axé sur le renouvellement des navires de la flotte chilienne, l'événement EXPONAVAL a été organisé pour la première fois en décembre 1998 dans le port de Valparaíso. Depuis, le salon est devenu une excellente opportunité pour établir des relations d'affaires, et pour connaître les dernières nouveautés en termes d'équipement de machinerie et de technologie navale.

Cet événement international, organisé tous les deux ans par FISA et la Marine chilienne, devrait compter cette année près de 160 sociétés exposantes et plus de 9 000 visiteurs professionnels internationaux, dont 82 délégations navales, mais aussi certaines sociétés parmi les plus importantes au monde : Rockwell Collins, Fincantieri, MBDA, BAE Systems, Navantia…

Cette édition sera particulière, en plus des 20 ans de EXPONAVAL, ce sera également le bicentenaire de la Marine chilienne. Le programme d'activités ainsi que des conférences seront dédiés avec pour thème les 200 ans de navigation au service du pays. Les visiteurs pourront découvrir l'évolution de la marine chilienne au cours de toutes ces années, mais aussi les défis qui se présenteront à elle dans le futur et ses perspectives d'évolution.

Lors du Congrès International, le thème abordé cette année sera 'Industrie navale et maritime - Programme 2030'. D'éminentes autorités publiques, des experts civils au profil national et international, ainsi que des officiers supérieurs de marine allemands, australiens, chiliens et espagnols répondront aux questions clés et apporteront une analyse complète des nouveaux défis des industries navales et portuaires.

Un large programme de conférences tenues par des industriels traitera des domaines de la défense navale, tels que les chantiers navals, la technologie maritime, la sécurité, les télécommunications, les systèmes d'armes et autres. Des démonstrations dynamiques seront également proposées sur la Baie de Valparaiso.

