Excellents résultats 2019, EBITDA : 184,9 M, + 23%, ROC : 125,9 M, +29%, RNPG : 55,1 M, +30%

* COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 04 MARS 2020 EXCELLENTS RESULTATS 2019 EBITDA : 184,9 M€, + 23% ROC : 125,9 M€, +29% RNPG : 55,1 M€, +30% GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L'EVENEMENT ANNONCE SES RESULTATS ANNUELS 2019 Le Conseil d'administration de GL events s'est réuni le 4 mars 2020 et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission. M€ 2019 2018 2017 VAR 19/18 CHIFFRE D'AFFAIRES 1172,9 1040,5 953,8 12,7% EBITDA1 184,9 150,4 135,3 22,9% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 125,9 97,4 85,0 29,3% Marge op. courante en % du CA 10,7% 9,4% 8,9% - RESULTAT OPERATIONNEL 120,8 88,2 84,4 37,0% RESULTAT AVANT IMPOT 109,9 74,5 67,5 47,9% RESULTAT NET 75,8 52,6 45,7 44,1% Intérêts minoritaires 20,7 10,3 10,6 - RNPG 55,1 42,2 35,1 30,6% 1 : EBITDA : résultat opérationnel courant + dotation aux amortissements et provisions Olivier Ginon, Président du Groupe GL events, commente : « En 2019, GL events a réalisé un exercice particulièrement remarquable, porté par les très belles performances de ses 3 métiers. Notre rentabilité s'est fortement améliorée à la fois sur notre périmètre historique et par l'apport relutif des sociétés acquises sur la période. Cette dynamique de rentabilité s'appuie également sur notre stratégie RSE et nos engagements éco-responsables,que le Groupe va accélérer. Dans un environnement incertain marqué par l'épidémie de COVID-19, nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour préserver la santé de nos collaborateurs et tenons témoigner tout notre soutien à nos partenaires (clients et fournisseurs). A ce jour, après le report de certains salons et l'annulation d'évènements, la visibilité réduite sur la durée et l'impact de l'épidémie nous conduit à une grande prudence dans la formulation de nos objectifs 2020. Cette période incertaine ne remet pas en question la force et la solidité de notre modèle de développement que nous allons continuer à déployer avec une vision à long terme ». GL EVENTS / RESULTATS ANNUELS 2019 / PAGE 1/5

RENTABILITE OPERATIONNELLE PAR PÔLE GL events LIVE (M€) 2019 2018 2017 Var. Var. Publié Publié Publié 19/18 19/17 CHIFFRE D'AFFAIRES 600,1 563,5 471,9 6,5% 27,2% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 36,7 41,3 25,6 -11,1% 43,4% Marge op. courante en % du CA 6,1% 7,3% 5,4% -1,2 0,7 GL EVENTS LIVE atteint un chiffre d'affaires de 600,1 M€ en croissance de 6,5% par rapport à 2018 (+2,3% à PCC). La marge opérationnelle courante s'établit à 6,1%. L'intégration relutive réussie de GL events Shenzhen (ZZX) a partiellement compensé l'impact du volume d'activité plus faible sur les jumbos events et d'éléments non récurrents (coûts d'installation d'une équipe au Japon dans la perspective des JO de Tokyo 2020 et dépréciation de créances). Retraitée de ces éléments non récurrents, la marge opérationnelle serait de 6,8%. GL events EXHIBITIONS (M€) 2019 2018 2017 Var. Var. Publié Publié Publié 19/18 19/17 CHIFFRE D'AFFAIRES 231,4 156,0 165,2 48,3% 40,1% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 46,2 17,6 20,2 162,5% 128,7% Marge op. courante en % du CA 20,0% 11,3% 12,2% 8,7 7,8 GL EVENTS EXHIBITIONS réalise un chiffre d'affaires de 231,4 M€, en forte croissance de 48,3% (+16,1% en PCC) dans une année portée à la fois par l'effet périmètre des salons acquis en Asie et par le dynamisme des activités historiques. La marge opérationnelle courante s'élève à 20% en forte progression de 8,7 points par rapport à 2018. Outre les acquisitions relutives, la rentabilité du pôle a bénéficié de la biennalité favorable, du développement de l'activité et de la stricte maitrise des frais fixes et variables. GL events VENUES (M€) 2019 2018 2017 Var. Var. Publié Publié Publié 19/18 19/17 CHIFFRE D'AFFAIRES 341,4 320,9 316,7 6,4% 7,8% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 43,0 38,5 39,2 11,7% 9,7% Marge op. courante en % du CA 12,6% 12,0% 12,4% 0,6 0,2 GL EVENTS VENUES enregistre un chiffre d'affaires annuel 2019 de 341,4 M€ en croissance de 6,4% par rapport à l'exercice précédent (+7,0% à PCC). La marge opérationnelle courante s'établit 12,6% en hausse de 0,6 point par rapport à 2018, portée par les performances des destinations de Paris, Lyon, Barcelone, Budapest, La Haye et Sao Paulo. GL EVENTS / RESULTATS ANNUELS 2019 / PAGE 2/5

STRUCTURE FINANCIERE En 2019, GL events enregistre une nette amélioration du free cash flow1 à 110 M€ (25 M€ en 2018). Les investissements opérationnels ressortent à 57 M€, en baisse par rapport à l'an passé. Au 31 décembre 2019, l'endettement net s'élève à 480 M€, le free cash flow ayant compensé pour partie l'impact des croissances externes (182 M€ nets de trésorerie). Le levier financier du Groupe ressort à 2,6, en amélioration nettement supérieure aux objectifs annoncés. RENFORCEMENT D'OLIVIER GINON DANS LE CAPITAL DE POLYGONE SA Le 18 décembre 20192, un contrat de cession d'actions a été conclu entre Olivier Ginon, fondateur et Président-Directeur Général de GL events et Olivier Roux, Vice-Président de GL events concernant Polygone, la société holding de GL events. L'opération a été conclue le 24 février 2020 par l'acquisition de l'intégralité des participations directes et indirectes d'Olivier Roux par deux holdings familiales contrôlées par Olivier Ginon. Ce renforcement du contrôle de Polygone SA ne modifie pas le contrôle de GL events par Polygone SA. PROPOSITION D'UN DIVIDENDE DE 0,72 € PAR ACTION EN NUMERAIRE Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2020, la distribution d'un dividende de 0,72 € par action en numéraire (0,65 € en 2018). Ce montant illustre la confiance du Groupe dans la poursuite de sa croissance rentable et créatrice de valeur et vient remercier les actionnaires de leur confiance et de leur fidélité. ENGAGEMENTS RSE Depuis plus de 10 ans, GL events est engagé en faveur du développement durable en tant qu'employeur responsable qui minimise l'impact environnemental de son activité et permet l'animation des communautés et territoires dans une démarche éthique et de compliance. A ce jour, tous les sites, bureaux et bâtiments du Groupe en France sont alimentés par une électricité verte. L'ensemble des équipes commerciales adaptent les offres afin de proposer à leurs clients des solutions éco-responsables. GL events Venues développe notamment des actions « better food for a better life » : certains sites ont déjà supprimé le recours à des bouteilles en plastique et ont mis en place un système de dons alimentaires. PERSPECTIVES / IMPACT DU COVID-19 A DATE GL events s'attend à ce que le contexte économique soit en 2020 particulièrement incertain et volatile, compte tenu de l'épidémie du COVID-19. Dans ce contexte, GL events a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires. Le budget de GL events visait une croissance de son activité pour l'exercice 2020. A date, il est difficile d'évaluer de manière précise la durée et l'impact du COVID-19. Nous restons vigilants et suivons quotidiennement l'évolution de la situation, en liaison permanente avec les autorités locales. Capacité d'autofinancement nette d'impôt + BFR + Capex Communiqué du 19 décembre 2019 GL EVENTS / RESULTATS ANNUELS 2019 / PAGE 3/5

A ce jour, le Groupe enregistre des évènements reportés au deuxième trimestre 2020 (Salons de Pékin, Global Industrie, CFIA, Foire de Lyon, Egast…). Le volume d'annulation est significatif (16 M€) mais aucun évènement majeur international organisé par GL events n'a été annulé à ce jour. La présence internationale de GL events et sa position de leader dans ses différents métiers offriront des opportunités que le Groupe ne manquera pas de saisir. Les fondamentaux du Groupe et sa stratégie demeurent forts et robustes. L'entreprise continuera, dans ce contexte, à favoriser en 2020 des investissements relutifs en matière de croissance interne et externe, à l'image de l'acquisition de CACLP décrite ci-après. Le Groupe prendra toutes les décisions nécessaires qui lui permettront de gagner des parts de marché. La réactivité, l'adaptation et le professionnalisme des équipes permettront de répondre aux besoins du marché lorsque celui-ci sera redevenu plus favorable. GL events communiquera régulièrement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. GL EVENTS EXHIBITIONS : NOUVEAU DEVELOPPEMENT EN CHINE GL events annonce le projet d'acquisition de 70% des parts de CACLP, société organisatrice du salon chinois éponyme, leader national dans les domaines du diagnostic in vitro et des tests cliniques. Le management historique conserve 30% du capital et s'inscrit dans le plan de développement. La société exploite CACLP, un salon dédié à l'industrie du diagnostic in vitro et regroupant des acteurs industriels des filières de l'immuno-diagnostic, de l'analyse chimique, de l'analyse moléculaire et du diagnostic infectieux ambulatoire. Elle opère dans un secteur en plein développement en Chine, dont la croissance annuelle moyenne est attendue à plus de 10% par an pour la période 2019-20233. La dernière session de CACLP a rassemblé plus de 800 exposants, sur une surface brute de 70 000 m², et a accueilli 70 000 visiteurs professionnels sur 3 jours. CACLP emploie 20 collaborateurs et devrait réaliser en 2020 un chiffre d'affaires de 5 M€ générant une marge opérationnelle supérieure à 35%. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de GL events en Chine et confirme la volonté du Groupe de s'implanter durablement sur ce marché prometteur. La finalisation de cette opération, qui reste soumise à des due diligences complémentaires habituelles, puis à l'approbation du MOFCOM4 et du SAMR5, pourrait se conclure en avril prochain. Sources : China Statistics Bureau, Insitution of Medical Device, EAC Research Ministery of Commerce State Administration for Market Regulation GL EVENTS / RESULTATS ANNUELS 2019 / PAGE 4/5

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020 : 21 AVRIL 2020 APRES BOURSE DEFINITIONS PCC : à Périmètre et taux de change constants (cf. définition ci-dessous du périmètre constant et du change constant)

ci-dessous du périmètre constant et du change constant) Change constant : application du taux moyen N à la période précédente (N-1)

Périmètre constant : Pour les acquisitions de la période : en ajoutant au chiffre d'affaires des périodes précédentes les ventes réalisées par la société acquise Pour les sorties de la période : en enlevant au chiffre d'affaires des périodes précédentes les ventes réalisées par la société cédée

A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l'événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois grands marchés de l'événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu'ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l'ensemble des métiers de l'événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil à la conception, jusqu'à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 50 sites événementiels (centres de congrès, parcs d'expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l'international. Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 5 000 collaborateurs. Le Groupe est coté sur l'Eurolist Euronext Compartiment B Paris.