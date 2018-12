GL EVENTS : PARTENAIRE DE LA FÊTE DES LUMIÈRES

Du 6 au 9 décembre, les monuments lyonnais revêtent leurs habits de lumière.

A la tombée de la nuit les « Œuvres Lumières » viennent bousculer la vie nocturne de milliers de visiteurs venus les découvrir. GL events Audiovisual prend part au spectacle en apportant son savoir-faire et ses solutions techniques aux projets artistiques.

Passage en revue des prestations réalisées sur plusieurs « Œuvres Lumières » :

- La cour intérieure du musée des Beaux-Arts sera le théâtre d'une œuvre interactive imaginée par l'agence Mr Beam. « Keys of Lights » donne corps et lumière aux notes de musique. Un piano, dont chaque touche déclenche la projection d'une composition lumineuse sur les façades de l'édifice et de la végétation, est installé à côté de la fontaine. Des pianistes viendront jouer des partitions et mettront en scène l'harmonie entre mélodie, animation et architecture. Les équipes de GL events sont en charge des sources de lumière, des systèmes de projection et de sonorisation.

- Sur la face du Théâtre des Célestins, le duo LNLO formé par Hélène Heastwood et Laurent Brun s'est inspiré d'une citation de Claude Bernard : « Il y a un dessin préétabli de chaque être et de chaque organe » pour créer « Cells », une installation contemplative, insolite et amusante. GL events Audiovisual gère celle-ci dans sa totalité avec notamment un mapping de la façade du théâtre et un dispositif lumière permettant le texturing du sol de la place des Célestins.

- La physique quantique s'invite du côté de la gare Saint-Paul. « Quantum » explore cet univers imperceptible et fait apparaître, en danse, musique, vidéo et théâtre d'ombres, ces puissances intangibles. Cette œuvre immersive fait écho à la biennale de la danse. Le Groupe s'est impliqué aux côtés des artistes Bernard Duguay et Anastasia Isachsen pour réaliser un mapping vidéo de la façade de la gare, ainsi que des 2 façades des immeubles latéraux afin d'élargir le champ de vision. Ce projet spectaculaire demande de plus la mise en place de 4 projecteurs, d'un système de sonorisation dernière génération et d'un dispositif lumière comprenant des projecteurs bâtons pour assurer plus de réalisme à l'œuvre.

GL events Audiovisual assure également des prestations techniques lors de la soirée de gala du club des partenaires de la Fête des Lumières, qui se déroulera dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. La performance consiste à mettre en lumière l'architecture des lieux ainsi que l'escalier d'Honneur, sonoriser et diffuser des vidéos dans tous les espaces de cette soirée haut de gamme.

On retrouve également les ressources du Groupe à l'occasion du Village Lumière qui prend place au sein de la salle de la Corbeille de la CCI de Lyon pendant toute la durée de la Fête des Lumières.

