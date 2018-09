GL EVENTS SIGNE UN CONTRAT AVEC DUBAÏ SOUTH POUR LA GESTION DU SITE ÉVÉNEMENTIEL : E2 DUBAÏ SOUTH EVENT & EXHIBITION CENTER

GL events Middle East, filiale du groupe GL events, annonce la signature d'un accord portant sur la gestion du site événementiel polyvalent, le E2 Dubaï South Event & Exhibition Center. Ce lieu ultramoderne a été conçu par Dubaï South pour favoriser la croissance des entreprises implantées dans la région du CCG (Conseil de Coopération du Golfe) en leur permettant de développer des synergies.

Situé dans la zone de développement Dubaï South et à proximité de l'Aéroport International Al Maktoum, futur plus grand aéroport du monde, le E2 Dubaï South Event & Exhibition Center a été construit lors du premier projet urbain de Dubaï, dans un secteur qui accueille des évènements majeurs tels que le Dubaï Air Show et l'Exposition Universelle 2020. Véritable hub pour le commerce international, le E2 Dubaï South Event & Exhibition Center a été pensé pour répondre parfaitement aux exigences des voyageurs d'affaires internationaux.

Le site doit son nom « E2 » à ses deux principales activités : Évènements et Expositions. Il offre une surface d'exposition de 40 000 m2 permettant d'accueillir des expositions, des congrès et des concerts de grande ampleur, à laquelle s'ajoutent plus de 60 000 m2 d'espaces extérieurs conçus pour accueillir de gros équipements, de machines, d'avions et d'hélicoptères.

