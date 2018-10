Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GL events annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le montant final brut de l’augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 106,7 millions d’euros et se traduit par l’émission de 5 996 557 actions nouvelles. Le produit de cette augmentation de capital a pour objectif le financement des opérations de croissance externe du groupe principalement en Asie (Chine et Japon) et la prise en gestion de nouveaux sites.A ce titre, le groupe a entamé 3 processus d'acquisition (LOI signées et période d'exclusivité), avec pour objectif de prendre des participations majoritaires dans deux sociétés organisant des salons et une société prestataire de services. Ces entités devraient réaliser 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine et permettraient au groupe GL d'être implanté dans onze villes en Chine.Conformément à leurs engagements, les actionnaires de référence Polygone SA et Sofina ont souscrit à l'opération.Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment B) des Actions Nouvelles interviendront le 17 octobre prochain.