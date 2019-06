GL EVENTS : relève son objectif de croissance annuelle, le titre prend la tête du SRD

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour GL Events. Le groupe a annoncé hier la signature de cinq contrats significatifs, qui représenteront au global 70 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2019. Une performance, qui a permis au spécialiste de l’évènementiel de relever son objectif de croissance annuelle. Il vise désormais une croissance de 9%, contre +7% pour précédemment. Une dynamique, qui s’accompagnera d’une amélioration de la rentabilité. Sur la place de Paris, la nouvelle est saluée. Le titre bondit de 6,15% à 24,1 euros et prend la tête du marché SRD.Avec ces contrats, GL events participera à des prestations sur les Jeux Panaméricains de Lima, la création d'un parc d'exposition temporaire de plus de 17300m2 pour la Métropole de Strasbourg et des tribunes temporaires au Japon. Par ailleurs, le groupe participera de nouveau à la COP avec l'édition 25 qui aura lieu à Santiago au Chili début décembre.Selon LCM, qui reste à l'Achat sur le titre et relève son objectif de cours de 28 à 29 euros, le groupe français " réalise une nouvelle fois un gros coup commercial ".Le bureau d'analyses note, qu'en plus des 40 millions d'euros déjà annoncés sur le pôle Live, le groupe est parti pour réaliser une année de haut niveau sur ce pôle traditionnellement plus faible lors des années impaires." Ces différents contrats démontrent la capacité des équipes de GL events à répondre aux besoins des organisateurs d'évènements et à proposer des offres adaptées, quels que soient la zone géographique et le type d'événement ", s'est également félicité GL Events.La nouvelle conforte analystes et investisseurs, qui attendent désormais les résultats du premier semestre du groupe, prévus pour le 23 juillet 2019, après Bourse." Il n'y a aucun doute, 2019 sera bien l'année de GL Events avec un point d'orgue des résultats semestriels ", a ajouté LCM.