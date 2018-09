GL Events : 'Metz Congrès Robert Schuman' inauguré vendredi

05/09/2018 | 12:02

GL Events rappelle ce jour l'inauguration, vendredi 7 septembre, du nouveau centre de congrès de Metz, baptisé Metz Congrès Robert Schuman.



Situé face au Centre Pompidou et porté essentiellement par Metz Métropole et la Ville de Metz, ce bâtiment de 15.300 m2 d'espaces réceptifs entièrement équipés a été conçu par l'agence Wilmotte et Associés SA. GL Events est en charge de son exploitation.



'Ce nouveau centre de congrès fait partie du réseau de sites événementiels gérés par GL events. Il dispose ainsi de l'expertise des métiers de l'événementiel du Groupe GL events et de son savoir-faire en matière de gestion d'espaces. Il bénéficie notamment de sa force commerciale et des bonnes pratiques identifiées et mises en oeuvre dans les espaces événementiels du Groupe', déclare GL Events.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.