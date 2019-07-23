GL Events : Résultats en nette hausse au S1, prévision confirmée

23 juillet (Reuters) - GL Events a annoncé mardi
dans un communiqué :
* UN CA DE 595,9 MLNS D'EUROS AU S1 2019 (CONTRE 545 MLNS AU
S1
2018).
* UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 30,4 MLNS D'EUROS AU S1
2019
(CONTRE 22,5 MLNS AU S1 2018).
* UN EBITDA DE 99,9 MLNS D'EUROS AU S1 2019 (CONTRE 80,5
MLNS AU
S1 2018)
* COMPTE TENU DES PERSPECTIVES COMMERCIALES DU 2ND SEMESTRE
2019
GL EVENTS CONFIRME SA PRÉVISION D'UNE CROISSANCE DU CHIFFRE
D'AFFAIRES SUPÉRIEURE À 10% (À PARITÉS MONÉTAIRES ÉQUIVALENTES À
CELLES DU 1ER SEMESTRE 2019) ET L'AMÉLIORATION DE SA
RENTABILITÉ.
* DANS CE CADRE, LE LEVIER FINANCIER DU GROUPE (HORS DETTE
IFRS
16) DEVRAIT ÊTRE INFÉRIEUR À 2,9 À FIN DÉCEMBRE 2019.
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(Benjamin Mallet)