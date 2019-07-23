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GL EVENTS

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GL Events : Résultats en nette hausse au S1, prévision confirmée

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23/07/2019 | 17:57

23 juillet (Reuters) - GL Events a annoncé mardi dans un communiqué :

* UN CA DE 595,9 MLNS D'EUROS AU S1 2019 (CONTRE 545 MLNS AU S1 2018).

* UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 30,4 MLNS D'EUROS AU S1 2019 (CONTRE 22,5 MLNS AU S1 2018).

* UN EBITDA DE 99,9 MLNS D'EUROS AU S1 2019 (CONTRE 80,5 MLNS AU S1 2018)

* COMPTE TENU DES PERSPECTIVES COMMERCIALES DU 2ND SEMESTRE 2019 GL EVENTS CONFIRME SA PRÉVISION D'UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEURE À 10% (À PARITÉS MONÉTAIRES ÉQUIVALENTES À CELLES DU 1ER SEMESTRE 2019) ET L'AMÉLIORATION DE SA RENTABILITÉ.

* DANS CE CADRE, LE LEVIER FINANCIER DU GROUPE (HORS DETTE IFRS 16) DEVRAIT ÊTRE INFÉRIEUR À 2,9 À FIN DÉCEMBRE 2019. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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Données financières (EUR)
CA 2019 1 138 M
EBIT 2019 120 M
Résultat net 2019 51,7 M
Dette 2019 450 M
Rendement 2019 2,93%
PER 2019 13,2x
PER 2020 12,2x
VE / CA2019 1,00x
VE / CA2020 0,92x
Capitalisation 683 M
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Durée : Période :
GL events : Graphique analyse technique GL events | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Objectif de cours Moyen 26,72  €
Dernier Cours de Cloture 22,95  €
Ecart / Objectif Haut 26,4%
Ecart / Objectif Moyen 16,4%
Ecart / Objectif Bas 6,75%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Olivier Ginon Chairman & Chief Executive Officer
Erick Rostagnat Director, MD-Corporate Finance & Administration
Sylvain Bechet Chief Financial Officer
Denis Tomasicchio Group Chief Information Officer
Philippe Jean-Marie Marcel Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GL EVENTS33.28%766
WORLDPAY INC73.44%41 222
FISERV INC29.80%37 400
EXPERIAN PLC (ADR)--.--%27 393
FIRST DATA CORP69.60%27 066
CINTAS CORPORATION54.19%26 754
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