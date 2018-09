GL Events : deux acquisitions et une augmentation de capital

24/09/2018 | 10:01

Le groupe GL Events annonce ce jour le lancement d'une augmentation de capital (avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires) d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 107 millions d'euros.



'À travers cette levée de fonds, nous souhaitons aujourd'hui prolonger la dynamique d'ores et déjà engagée en renforçant notre capacité à saisir les opportunités d'acquisition, la prise en gestion de nouveaux sites, créatrices de valeur et à investir pour développer notre présence notamment en Chine et au Japon', explique Olivier Ginon, président de GL Events.



Les cibles identifiées ont des multiples d'acquisition compris entre 8 et 12 fois l'EBIT attendu pour l'année 2018 et 2019, indique GL Events.



Le groupe annonce par ailleurs avoir signé deux déclarations d'intention, sous conditions suspensives, en vue de deux prises de participations majoritaires dans des entreprises chinoises, spécialisées dans l'organisation de salons.



'La première cible réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 30%. GL events est entrée en phase de négociations exclusives jusqu'au 31 décembre 2018. (...) La seconde cible réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 30 %. GL Events est entrée en phase de négociations exclusives jusqu'au 20 février 2019', précise le groupe dans un communiqué.



Il annonce par ailleurs avoir également engagé des discussions avec une autre cible, organisatrice de salons, de taille plus restreinte, pour une prise de participation majoritaire.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.