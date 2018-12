GL events : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GL Events a obtenu la gestion de l'activité événementielle de Saint-Etienne et Caen. Ainsi, dans l'agglomération de Saint-Etienne, le groupe devra gérer 3 sites événementiels à compter du 1er janvier 2019 : le Palais des congrès, le Parc des Expositions et l’espace La Verrière--Fauriel. Cette DSP d'une durée de 30 ans sera portée par une société ad'hoc dont GL events sera majoritaire aux côtés de l'Association " Foire économique Saint-Etienne - Parc d'expo ".Un vote, courant décembre 2018, devrait permettre à la Métropole de confier la gestion d'un 4ème site d'espaces réceptifs de la Cité du design à cette société à partir du 1er janvier 2019.Le chiffre d'affaires de ces 4 sites devrait s'élever à environ 7 millions d'euros par an avec la réalisation de travaux de modernisation et d'extension à hauteur de 22,3 M€ financés par les collectivités via l'attribution d'une subvention d'investissement de 16,8 millions et d'investissements de renouvellement de 4,5 millions sur la durée de la DSP.A Caen, GL events s'est vu confier la gestion et l'exploitation du Parc des expositions et du Centre des congrès pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2019.Ce contrat précèdera une délégation plus longue dont l'appel d'offre devrait être lancé en 2022. Le chiffre d'affaires de ces deux sites est attendu à plus de 7 millions d'euros.