GL events : ENOVA PARIS 2018

Le grand rendez-vous des professionnels de l'industrie et de la R&D.

Après Lyon et Toulouse, ENOVA, le salon de l'innovation en électronique, mesure, vision et optique, présente sa troisième et dernière édition 2018 à Paris expo Porte de Versailles les 23 et 24 octobre prochains. Organisé par GL events Exhibitions, ce salon réunit les professionnels de l'industrie et de la R&D à l'affût de solutions innovantes pour leurs projets de développement.

De l'idée au produit fini, en passant par le prototypage, les tests et la mesure, toutes les briques technologiques et les services associés nécessaires aux innovations de demain se trouveront sur le salon ENOVA PARIS. De nombreux secteurs variés tels que militaire, agricole, aéronautique, médical, et bien d'autres, seront présents pour intégrer intelligence et connectivité à leurs produits et services.

Avec 3 500 visiteurs attendus, 262 exposants et 120 produits innovants, ENOVA PARIS représente une rencontre business déterminante pour les décideurs. Un service gratuit de rendez-vous d'affaires ciblés et sur mesure, entre exposants et visiteurs sera mis en place tout au long du salon pour favoriser les échanges, développer de nouvelles opportunités de business et trouver de potentiels partenaires.

Trente conférences thématiques animées par les acteurs clés des secteurs concernés permettront de décrypter et anticiper les enjeux à venir, et d'identifier les leviers de croissance pour une entreprise. L'animation proposée : « Technologies pour la lutte anti contrefaçon » présentera les mesures performantes de nouvelles protections mises en place dans le domaine Optique et Térahertz. Cette animation regroupera sept ateliers de démonstration animés par différentes entreprises des secteurs représentés.

Les trois villages thématiques présents sur le salon surferont sur les grands enjeux actuels. Parmi eux, le Village « Prototypage / Impression 3D » abordera les thématiques ayant trait à la réalisation rapide de prototypes fonctionnels, afin de valider la faisabilité d'un projet. L'espace « Embarqué & Objets Connectés » sera cette année encore le cœur battant de l'événement.

DécouvrezLe site web de l'événement