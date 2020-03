GL events : Impact du COVID-19, suppression du dividende, report de la date d'assemblée générale

*

COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 26 MARS 2020

IMPACT DU COVID-19

SUPPRESSION DU DIVIDENDE

REPORT DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L'EVENEMENT ANNONCE LA MODIFICATION DE LA DISTRIBUTION DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 ET LE REPORT DE SA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE

Le Conseil d'administration de GL events s'est réuni le 26 mars 2020 pour faire un point sur la situation du Groupe face à la pandémie du Covid-19 et revoir la distribution du dividende au titre de l'exercice 2019.

Olivier Ginon, Président du Groupe GL events, commente : « Face à l'ampleur de la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du Covid-19,notre priorité est d'assurer la protection de nos collaborateurs et de toutes nos parties prenantes. GL events prend toutes les mesures indispensables sur la base des recommandations des autorités sanitaires et gouvernementales compétentes. Afin de garantir la continuité de l'activité, le Groupe adapte ses modes de travail pour assurer la qualité de ses services de manière totalement sécurisée. Je tiens à remercier tous les collaborateurs de leur engagement au quotidien et de leur attitude exemplaire et solidaire dans cette période complexe. »

POINT SUR LA SITUATION A DATE

Depuis janvier, le Groupe fait face à la situation épidémique. D'abord en Chine où 500 collaborateurs ont été confinés puis sur les 5 continents. Une cellule de crise Covid-19 est activée et les meilleures pratiques sont mises en place pour garantir la sécurité et la santé de ses collaborateurs, clients, partenaires et fournisseurs.

A ce jour, les sites du Groupe (pôle Venues) sont en sommeil, à l'exception du parc des expositions d'Aïchi au Japon. Les activités de prestations de services (pôle Live) sont quasi interrompues, sauf à Dubaï et en Chine. En France et dans les autres pays, des interventions sont faites dans le cadre de la crise sanitaire. Tous les salons organisés par le Groupe (pôle Exhibitions) en mars et avril sont reportés au 2ème trimestre et au 2nd semestre de l'année 2020.

Le Groupe étudie, pays par pays, les mesures d'accompagnement mises en place par les gouvernements dont le recours à l'activité partielle en Hollande, Italie, Turquie et Espagne... En France, 2 240 salariés sont arrêtés et 550 sont en télétravail. En Chine, l'activité repart après 2 mois d'arrêt.

Les services administratifs et commerciaux du Groupe sont opérationnels et se sont adaptés à la situation exceptionnelle (mises en place de mesure de télétravail, rotation des postes…).

Comme attendu, l'activité du 1er trimestre 2020 sera fortement impactée par les fermetures de sites, l'arrêt de la Chine pendant 2 mois et le report des salons. Compte tenu de l'évolution rapide de la pandémie et de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de la crise sanitaire, le Groupe n'est actuellement pas en mesure d'estimer l'impact global sur les comptes 2020.

