GL events : LA MER XXL – L'EXPOSITION EXTRAORDINAIRE

GL events fournisseur officiel de cet événement inédit.

L'exposition La Mer XXL donne rendez-vous à tous les curieux, passionnés du monde maritime, petits et grands, du 29 juin au 10 juillet à Nantes. Co-organisé par le Pôle mer du groupe Ouest-France et Exponantes, cet événement est la première exposition hors norme dédiée aux océans, elle promet d'être vivante, spectaculaire et instructive. Le public est invité à venir découvrir la mer, ses ressources, ses richesses et sa beauté.

A l'image des expositions universelles du XIXe siècle, La Mer XXL fédère des centaines de professionnels, scientifiques, artistes, sportifs, inventeurs, autour de 7 thématiques dédiées à tous les publics : la mer source d'énergie, la mer qui fait rêver, la mer qui fait vivre, la mer qui rend heureux, la mer qui nourrit, la mer qui soigne et la mer à préserver.

Le contenu de l'exposition a été conçu au travers d'animations concrètes et d'expériences à vivre, tandis que la scénographie invite au rêve et à l'imaginaire. Toutes les disciplines liées au monde maritime seront réunies : arts, sciences, sports, gastronomie, biodiversité, technologie… Seuls les projets les plus avant-gardistes, fantastiques et ingénieux ont été retenus par un comité d'experts.

Parmi eux, l'œuvre des méduses suspendues, créée par l'artiste Philippe Jouillat, metteur en scène de l'événement. Il explique s'être inspiré de l'écrivain nantais Jules Vernes, dont chaque œuvre littéraire fait l'apologie du monde marin : « Je me suis demandé comment Jules Verne envisagerait notre futur. J'ai choisi de décliner cette idée en 5 univers distincts. J'ai pensé, par exemple, à un univers où nous aurions domestiqué des méduses géantes, de 10 mètres de diamètre, nous permettant de nous alimenter en énergie et en lumière. »

Pour cet événement hors pair, GL events a réalisé différentes prestations d'installation générale, de fourniture de mobilier et d'aménagement de stands sur-mesure, grâce au travail de ses différentes entités telles que GL events Audiovisual, GL events Mobilier et Sign'Expo.

