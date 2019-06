GL events : LE GROUPE GL EVENTS DEVIENT PARTENAIRE DU CAVALIER OLIVIER PERREAU

Fort de son engagement dans les sports équestres depuis vingt-cinq ans, le Groupe GL events, organisateur d'Equita Lyon et du Longines Equita Lyon Concours Hippique International de Lyon, est fier d'annoncer le partenariat à long terme avec le cavalier ligérien Olivier Perreau, sportif parmi les plus prometteurs de sa génération.

Déjà engagé auprès du LOU Rugby, le Groupe GL events, premier groupe international intégré de la filière événementielle, est fier d'annoncer un partenariat de long terme avec le cavalier international ligérien Olivier Perreau. Depuis sa création, le Groupe GL events soutient le sport dans toutes ses composantes, notamment en proposant des manifestations et des infrastructures de qualité. Le partenariat avec le cavalier Olivier Perreau permettra au sportif de préparer au mieux les grandes échéances internationales auxquelles son talent le destine.

« Nous souhaitons à OIivier Perreau, aux chevaux de haut niveau qu'il fait naître dans l'élevage familial et tous ceux qui l'accompagnent sur les terrains internationaux de compétition, les plus grands succès sportifs. Les valeurs de passion, de dépassement de soi, de loyauté qui l'animent se retrouvent chez l'ensemble des femmes et des hommes qui constituent notre groupe », ont commenté Olivier Ginon, président du Groupe GL events, et Sylvie Robert, présidente de GL events Equestrian Sport.

A propos d'Olivier Perreau :

Olivier Perreau est né dans une famille de cavaliers et d'éleveurs en 1986, à Saulieu (Côte d'Or). Il est marié et a trois enfants. En 2005, il devient Champion de France Jeune Cavaliers de saut d'obstacles, associé à Grace de Fraigneau. Il participe en 2006 et 2007 aux Championnats d'Europe de la discipline. En 2018, sur invitation de Sylvie Robert, il participe à son premier CSI 5* lors de la Coupe du monde Longines FEI de saut d'obstacles de Lyon. En 2019, il remporte l'épreuve majeure « Le Saut Hermès » du prestigieux Saut Hermès au Grand Palais, le Grand Prix du CSI 4* de Gorla Minore et le Grand Prix du CSI 4* Hubside Jumping de Grimaud. Ses actuels chevaux de tête sont GL events VENIZIA D'AIGUILLY, un produit de l'élevage familial, GL events DOLCE DECEUNINCK et GL events JESSI D'HAVERLANDE. L'élevage Perreau enregistre une douzaine de naissances chaque année ; le partenariat avec le Groupe GL events va permettre au cavalier de conserver les meilleures montures qui l'accompagnent au profit de sa carrière sportive.

