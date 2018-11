GL events : LE SALON DU CHOCOLAT DE LYON

Le rendez-vous des épicuriens est accueilli au Centre de Congrès de Lyon.

Au cœur de Lyon, le Salon du Chocolat se déroulera du 9 au 11 novembre. Cette 8ème édition réunira une sélection pointue de chocolatiers, chefs, pâtissiers, professionnels du secteur et de jeunes talents. Ce salon est le plus grand événement mondial dédié au chocolat et au cacao.

Au Centre de Congrès de Lyon, ce sont plus de 80 participants qui seront rassemblés sur 4000 m² d'exposition pour animer ce show festif et ludique. Durant ces 3 jours, les visiteurs pourront retrouver un programme exclusif d'animations et d'ateliers. Parmi eux :

- sur le podium du Pastry Show, les plus grands chefs, chefs pâtissiers et chocolatiers de la région se succèderont pour réaliser leurs spécialités chocolatées. Sébastien Bouillet, de la Pâtisserie Bouillet, réalisera une mousse au chocolat à l'ancienne avec caramel au beurre salé et éclats de chocolats. Jérôme Gervais, de la Fondation Paul Bocuse et Fondation Valrhona rendra hommage à Paul Bocuse avec des « Bonbons Guanaja - Tonka et pièces en chocolat ». Tandis que Sébastien Brocard, Champion de France du dessert professionnel et Jérémy Cauchoix, Dessert d'Argent (Pâtisserie Brocard) réaliseront des 'PopsChoc' & 'Poire et Caramel de morille',

- pour le désormais célèbre défilé de robes en chocolat, chocolatiers et couturiers imagineront ensemble des modèles inédits, des créations délicates, sculpturales, esthétiques ou avant-gardistes… La collection de cette édition 2018 s'annonce spectaculaire ! Parmi les chefs et organisations, on pourra compter sur la présence de Philippe Bernachon (Maison Bernachon), des Chocolats Voisin, Joël et Damien Patouillard (Chocolaterie Patouillard), Stéphane Roux (L'art Chocolatier), l'IMT Grenoble (Institut des Métiers et des Techniques), Yoann Laval (Délices des Sens), Florent Thevenon (Chocolaterie Florent Thevenon), Nicolas Pepin (Pâtisserie et Chocolaterie Pépin), et les Chocolats d'Abi et Lisa (chocolaterie en ligne). Les créations seront sublimées par Julie Tagliavacca, Miss Lyon 2018, et ses dauphines qui participeront quotidiennement aux défilés.

D'autres temps forts sont à noter, tels que :

- des expositions et des œuvres façonnées en chocolat,

- des ateliers pâtisseries pour toute la famille, sur les espaces Chocoland et In Cuisine,

- des conférences,

- une exposition de bûches de Noël,

- le concours du meilleur pain au chocolat…

Cet événement séduit chaque année de plus en plus de gourmets, petits et grands peuvent venir profiter des rendez-vous mythiques du salon et découvrir également des animations inédites autour du chocolat.

DécouvrezLe site web de l'événement