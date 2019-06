GL events : LE SALON INTERNATIONAL DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE 2019

L'expertise de GL events au service du SIAE.

Du 17 au 23 juin aura lieu la 53ᵉ édition du SIAE (le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace). Ouvert aux professionnels et au grand public, il réunit depuis de nombreuses années, l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale. Plus de 2 450 sociétés du monde entier viendront exposer leurs matériels et leur savoir-faire aux visiteurs afin de témoigner de l'évolution du marché mondial de l'aéronautique. Le succès de ce salon s'explique aussi par le grand nombre de présentations en vol, toujours très attendues. Il s'agit du plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde.

Associé au salon depuis plus de vingt ans, GL events sera en charge de stands sur-mesure, de l'audiovisuel / énergie et du mobilier sur plus de 300 000 m² (180 000 m2 d'exposition traditionnelle et près de 200 000m2 d'exposition d'aéronefs) et mobilisera des hôtes et hôtesses. Le Groupe réalisera également le Pavillon Aéroport de Paris. Sur une superficie de 200m², les équipes de GL events ont fourni différentes prestations pour l'ensemble de cet espace : aménagement intérieur, habillage extérieur, terrasse, signalétique, mobilier sur-mesure…

Plusieurs chalets vont également être équipés par les équipes de GL events Audiovisual qui seront en charge d'installer la climatisation, la distribution électrique, le son, la lumière et la vidéo.

Le SIAE proposera une nouvelle fois une expérience exceptionnelle en termes d'innovations présentées, de rencontres professionnelles et de manifestations aériennes.

