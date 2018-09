GL events : OUVERTURE DE METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN

Un nouveau centre de congrès dans le Grand Est.

Le vendredi 7 septembre 2018 se déroulera l'inauguration officielle de Metz Congrès Robert Schuman.

Projet porté essentiellement par Metz Métropole et la Ville de Metz, ce nouveau centre de congrès est positionné dans le quartier d'affaires de l'amphithéâtre à Metz. Face au Centre Pompidou de Metz, ce site évènementiel bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à proximité directe de la gare TGV. A quelques pas du centre historique de Metz, le centre de congrès enrichira le dynamisme économique et l'attractivité de la métropole messine et contribuera au rayonnement de ce territoire.

La ville de Metz dispose de tous les atouts pour être une véritable destination de tourisme d'affaires : accès facile par tous les modes de transport, attractivité culturelle exceptionnelle et position transfrontalière au cœur de l'Europe. Metz Congrès Robert Schuman est un site plein de promesses pour GL events qui est en charge de son exploitation.

Ce bâtiment de 15 300 m² d'espaces réceptifs entièrement équipés, conçu par l'agence Wilmotte et Associés SA, repose sur quatre idées : matière, verticalité, lumière et espace. C'est un bâtiment remarquable, doté de toutes les dernières technologies. Il comporte un auditorium modulable jusqu'à 1 200 places, 3 400 m² de surface d'exposition, 16 salles de commission modulables de 20 à 400 places, une terrasse panoramique, un restaurant et un espace de préparation traiteur permettant des galas de 1 200 personnes.

Ce nouveau centre de congrès fait partie du réseau de sites événementiels gérés par GL events. Il dispose ainsi de l'expertise des métiers de l'événementiel du Groupe GL events et de son savoir-faire en matière de gestion d'espaces. Il bénéficie notamment de sa force commerciale et des bonnes pratiques identifiées et mises en œuvre dans les espaces événementiels du Groupe.

