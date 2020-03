GL events : RÉSULTATS ANNUEL 2019 0 05/03/2020 | 14:39 Envoyer par e-mail :

RÉSULTATS 2019 Mars 2020 AVERTISSEMENT La présente présentation a été préparée uniquement à titre informatif, comme complément des informations rendues publiques par ailleurs par GL events, auxquelles les lecteurs sont invités à se référer. Elle ne constitue pas, et ne doit pas être interprétée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de titres ou d'instruments financiers. En outre elle ne tient aucunement compte de la situation financière, des objectifs et des besoins de tel ou tel investisseur, qui sont des éléments essentiels de toute décision d'investissement, et elle ne constitue donc en aucun cas un conseil ou une recommandation en matière d'investissements. La présente présentation ne doit pas être considérée par les investisseurs comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. La présente présentation peut contenir des informations à caractère prévisionnel qui ne constituent pas des estimations ou des prévisions de bénéfice. Ces informations, qui expriment des anticipations et des objectifs établis sur la base des appréciations et estimations actuelles de GL events restent subordonnées de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés

titre prévisionnel. Aucune garantie ne peut donc être donnée quant à la réalisation des données prospectives figurant dans le présent document. Les risques et incertitudes qui pourraient affecter la réalisation de ces données prospectives comprennent notamment les éléments décrits dans les documents déposés par GL events auprès de l'Autorité des marchés financiers et disponibles dans la rubrique « Rapports et publications » du site internet de la société www.gl-events.com, en particulier les facteurs de risque décrits au Chapitre « Facteurs de risque » du Document de référence 2018 déposé auprès de l'AMF sous le n°D.19-0265, le 3 avril 2019. GL events ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations des données prospectives qui pourraient figurer dans le présent document, et ce alors même que des modifications devraient être apportées à certaines des hypothèses sur lesquelles se fondent ces données prospectives. Les informations contenues dans la présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d'autres parties que GL events, ou sont issues de sources externes, n'ont pas fait l'objet de vérifications indépendantes. Aucune déclaration ni aucun engagement n'est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l'exactitude, la sincérité, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. La responsabilité de GL events ou de ses dirigeants ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de l'utilisation qui pourrait être faite de cette présentation ou de son contenu. RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 2 SOMMAIRE Faits marquants 2019 Résultats Perspectives Q&A financiers 2019 et orientations Annexes RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 3 UNE ANNÉE EN CROISSANCE FORTE ET RENTABLE Activité : 1 173 M€ + 13 % EBITDA * : 185 M€ EBIT * : 135 M€ + 23 % + 29 % RNPG* : 55 M€ ROCE : 8,1 % Levier financier : + 30 % * Hors application d'IFRS 16 + 0,8 bp 2,6 Variation vs N-1 Dividende proposé lors de la prochaine assemblée : 0,72 € par action vs 0,65 € en 2018 Taux de distribution : 39 % RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 4 UNE STRATÉGIE QUI A FAIT SES PREUVES L'année 2019 confirme la pertinence du business modèle : Renforcement du Récurrence des Croissance Capacité Présence réseau Venues équilibrée et renforcée sur 4 revenus d'intégration (contrats longs) rentable continents Stratégie de diversification réussie : métiers (Venues, Exhibitions), géographie (Asie, Amérique, Europe) et secteurs d'activité (industrie, immobilier, loisir, luxe, sport, mode, banque…).

Le Groupe démontre sa capacité à répondre de manière efficiente aux attentes de ses clients :

Flexibilité / adaptabilité Capacité d'innovation Respect des délais et des contraintes

RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 5 UNE STRATÉGIE QUI A FAIT SES PREUVES L'année 2019 confirme la pertinence du business modèle : Renforcement du Récurrence des Croissance Capacité Présence réseau Venues équilibrée et renforcée sur 4 revenus d'intégration (contrats longs) rentable continents Un Groupe qui réalise 51% de son activité à l'international en 2019 vs 46 % en 2009 (+ 240 M€)

Une amélioration des marges de 6,1 points RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 6 2019, RENFORCEMENT EN CHINE L'année 2019 confirme la pertinence du business modèle : Renforcement du Récurrence des Croissance Capacité Présence réseau Venues équilibrée et renforcée sur 4 revenus d'intégration (contrats longs) rentable continents 3 acquisitions réalisées au cours de l'exercice (ZZX, CIEC, Fashion Source…) / 1 acquisition annulée (Interwine) Equipe de management complète : Direction générale, opérationnelle, financière, M&A et intégration, IT Intégrations quasi-achevées : processus, personnel, IT…

Activité et rentabilité conformes aux attentes

Report des salons CIEC au cours du T2 2020 (mai et juin)

Opportunités de croissances externes identifiées RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 7 DÉVELOPPEMENT DURABLE & PERFORMANCE Plus de 10 ans d'engagement, organisé autour de 4 piliers Une politique RSE depuis 2009 Une équipe dédiée GL events intégré à l'indice d'ISR Gaia depuis 2015 62/230 Classement général Employeur Minimiser l'impact responsable environnemental Collaborateurs : Services et sites Un actif clé, responsables : un Un enjeu de performance enjeu business notamment pour les appels d'offres Animation de communautés et de territoires Impact positif sur le territoire, Une clé pour l'efficacité opérationnelle Ethique et compliance Respecter les règles ▪ Croissance durable et performance RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 8 RÉALISATIONS ÉCO-RESPONSABLES Innovation / création Offre adaptée Création Des offres alternatives responsables • Lancement de nouvelles gammes de mobilier et signalétique éco-responsables Réduction des déchets

Protection du mobilier : investissement dans des housses réutilisables ou utilisation de housses 100 % biodégradables Amélioration du ratio de tri : 34 % vs 32 % en 2018

RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 9 RÉALISATIONS ÉCO-RESPONSABLES Engager les collaborateurs

Séminaires collaboratifs Réflexion globale dédiée aux enjeux de la RSE et à l'accélération de l'engagement du Groupe

Business & Compliance

1 500 collaborateurs clés formés en juillet 2019 (Matmut Stadium)

Lutter contre le changement climatique

Certifications ISO : 8 nouvelles sociétés certifiées ISO 14001 ou ISO

20121 (RSE appliquée à l'événementiel) : Le Square (Bruxelles), World Forum (La Haye), Strasbourg événements, Eurexpo, Centre des Congrès de Lyon, Jaulin, Décorama, GL events UK A Date, 22 entités certifiées ISO 14001, 12 certifiées ISO 20121, dont 7 ont les 2 certificats

RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 10 Electricité verte

L'ensemble des sites (bureaux, logistiques, venues) en France est approvisionné par de l'électricité verte Economie de CO2 => 2 080 TEQ CO2 (Tonne équivalent de CO2)

VENUES Des indicateurs solides et des offres éco-responsables Contrats longue durée : Taux d'occupation Revenus récurrents Durée moyenne restante : moyen : 31 % 17 ans Sites éco-responsables Opérateur d'infrastructures évènementielles ROI sécurisé Taux conforme à la moyenne du marché

Potentiel d'augmentation



de l'activité Taux de reconduction des organisateurs de salons > 90 % 1ers sites sans bouteille



plastique Expérience de dons

alimentaires Nouvelle offres F&B => better food Un réseau qui se renforce : 50 sites en gestion Ville Pays Durée Contrat Contexte Clermont Ferrand France 30 ans DSP Renouvellement Saint-Etienne France 30 ans DSP Extension Salvador de Bahia Brésil 25 ans Concession Nouveau contrat Johannesbourg Afrique du sud N/A Acquisition Nouveau site RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 11 EXHIBITIONS Des fondamentaux structurés et une activité qui monte en puissance Marques reconnues Revenus récurrents Portefeuille équilibré Concepts adaptés aux Fidélité des exposants sur Différents concepts / besoins des exposants les salons majeurs > 90 % Différentes cibles Des salons nationaux qui poursuivent leur développement Salon Ville Date Fréquence Surface m² Exposants Visiteurs Biennale du Livre Rio Septembre Biennale 55 000 129 494 300 Fashion Source Shenzen Novembre Bi-annuelle 83 500 1 118 31 380 Edifica Santiago Octobre Biennale 56 000 618 19 150 Paysalia Rocalia Lyon Décembre Biennale 53 500 889 29 360 Welcome Tomorrow Sao Paulo Novembre Annuelle 25 400 62 22 660 Wallpapers Exhibitions Shanghai Août Annuelle 86 250 1 171 43 625 Europack- Euromanut Lyon Novembre Biennale 26 300 513 17 060 RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 12 Capacité d'innovation New Concept Lancement filière Green Tech LIVE Une offre complète, de la conception à la réalisation d'évènements Innovation / création Track Records Actifs locatifs (118 M€) Offre adaptée Savoir - Faire Respect des budgets et des Création de concepts deadlines Une offre complète qui permet de remonter la chaîne de valeur

Activité récurrente et record : 600 M€

Forte récurrence d'activité pour des évènements de tous types (culturels, sportifs, corporate, associatifs…) : MIPCOM, Tournoi de Tennis de Shenzen, Congrès médicaux Turquie, Cannes Yatching Festival, Formula E, Fashion Week, Equita…. Prestations significatives pour la COP 25, les Panamerican Games et les Sea Games

Une offre complète à disposition des clients L'activité progresse de 12 % vs N-1 hors jumbo events.

N-1 hors jumbo events. Les Jumbo events contribuent de façon régulière au chiffre d'affaires RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 13 SOMMAIRE Faits marquants Résultats Perspectives Q&A 2019 financiers 2019 et orientations Annexes RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 14 23 % DE CROISSANCE EN 2 ANS en M€ 2017 2018 2019 Var vs N-1 Var vs N-1 Var vs N-2 à PCC Live 472 564 600 2% 6,5% 27,2% Exhibitions 165 156 231 16% 48,3% 40,1% Venues 317 321 341 7% 6,4% 7,8% CA consolidé 954 1 040 1 173 6,5% 12,7% 23,0% Croissance d'activité pour les 3 pôles du Groupe

Croissance équilibrée : organique (6,5%), croissance externe (+ 6,5%), effet de change limité (-0,3%)

(-0,3%) Répartition géographique :

Amérique : biennalité favorable au Brésil, Cop 25 Chili & Panamérican Games Asie : impact acquisitions chinoises en 2019 et en 2018 Asian Games

RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 15 AMÉLIORATION RÉGULIÈRE DES MARGES Amélioration de la rentabilité du périmètre historique et impact relutif des croissances externes

En 5 ans, forte amélioration des indicateurs de performance opérationnelle EBITDA : + 70 M€ (+61%) ROC : + 54 M€ (+75%) ROCE : + 2,1 points (+35%) Marge opérationnelle : +3,1

points (+41%) • Marge d'EBITDA : + 3,6 points (+30%) ▪ Au cours de la même période l'activité a progressé de 25 % EBIT et EBITDA hors application d'IFRS 16

ROCE 2017 : retraité des croissances externes sans activité sur l'exercice (Midest, DBR) RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 16 LIVE : MARGE > 6% Marge opérationnelle 2019 dans la fourchette normative (5 à 7 %)

En retrait vs 2018 compte tenu d'éléments ponctuels

Volume d'activité plus faible pour les jumbos events Des dépréciations de créances clients (3 M€) Coûts engagés > 1 M€ pour installer des équipes au Japon

Partiellement compensée par l'intégration réussie de GL events Shenzhen (ZZX) RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 17 EXHIBITIONS : FORTE PROGRESSION (+8,7 POINTS) ▪ Forte croissance de la rentabilité opérationnelle (+ 28,6 M€) : ▪ Développement organique des salons : Global Industrie, Première Vision, Paysalia - Rocalia, SEPEM Industrie… ▪ L'intégration réussie des salons acquis : Fashion Source, CIEC Union ▪ Biennalité favorable : SIRHA, Biennale du Livre ▪ Maîtrise des frais fixes et variables RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 18 VENUES : DES RÉSULTATS RÉCURRENTS ROC progresse de 3,8 M€ à biennalité comparable (+ 10 %)

Poursuite de la progression de la rentabilité opérationnelle portée par les performances des destinations de Paris, Lyon, Barcelone, Budapest, La Haye et Sao Paulo

Sites gagnés fin 2018 : impact faible sur le chiffre d'affaires et la rentabilité (Caen, Reims et Saint Etienne)

Aïchi : activité limitée à 4 mois en 2019, (inauguration en septembre 2019) RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 19 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : + 29 % en M€ 2017 2018 2019 Var vs (hors IFRS 16) N-1 Chiffre d'affaires 953,8 1 040,5 1 172,9 13% Achats et charges externes -569,5 -622,3 -684,0 Personnel et participation -233,4 -250,8 -286,4 Impôts et taxes -15,8 -17,0 -19,0 Autres produits et charges opérationnels 0,1 -0,1 1,4 EBITDA 135,2 150,4 184,9 23% Marge d'EBITDA 14,2% 14,5% 15,8% 1,3 Amortissements -50,2 -53,0 -59,0 Résultat Opérationel Courant 85,0 97,4 125,9 29% Marge opé. % 8,9% 9,4% 10,7% 1,4 Charges non courantes -0,6 -9,2 -5,1 Résultat Opérationnel 84,4 88,2 120,8 37% Forte progression de la rentabilité :

Mix d'activité favorable

(Exhibitions & Venues) Maîtrise des coûts : ratio achats et charges externes / CA : 58,3 % (-1,5 point vs N-1) Charges de personnel : à périmètre constant augmentation de 7 % (vs 13 % d'augmentation de l'activité)

Charges non courantes :

Fees liés aux acquisitions de l'exercice : 3 M€ Frais de réorganisation et d'intégration : 2 M€

RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 20 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : + 30 % en M€ 2017 2018 2019 Var vs (hors IFRS 16) N-1 Résultat Opérationnel 84,4 88,2 120,8 37% Résultat Financier -16,9 -13,7 -10,6 Résultat avant impôts 67,5 74,5 110,2 48% Impôts société -21,5 -21,8 -33,8 Résultat net des sociétés intégrées 46,0 52,7 76,3 66% Résultats des sociétés MEE -0,3 -0,1 -0,5 Résultat net 45,7 52,6 75,8 44% Minoritaires -10,6 -10,3 -20,7 Résultat net part du Groupe 35,1 42,3 55,1 30% Bénéfice par action (€) 1,50 1,68 1,84 10% Résultat financier :

Maîtrise du coût de l'endettement (NEU CP, Nouvel EURO PP…) Produits de placements (calendrier favorable de décaissements des acquisitions) et hausse des dividendes perçus

Impôts société :

Taux d'IS moyen : 31 % vs 29 % en N-1

Minoritaires :

Impact des acquisitions de l'exercice (Chine) et du SIRHA -

Eurexpo

RNPG : 55 M€ RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 21 4,7 % du CA vs 4,1 % en 2018 En M€ 31/12/2018 Ecarts d'acquisition 520 Immobilisations incorp. 50 Immobilisations corp. & fi 403 Matériels locatifs 112 Total des actifs à financer 1 085 Capitaux Propres 542 Endettement net 369 Provisions 31 RFR 143 Total des financements 1 085 RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 22 BILAN 31/12/2019 hors IFRS 16 723 ▪ Ecarts d'acquisition : + 203 M€ 53 • Croissances externes chinoises 433 ▪ Immobilisations corp & Fi : + 30 M€ 118 • Parc des Expositions Johannesburg : 1 327 + 20 M€ (terrain, construction dans le bilan de la société acquise) 569 • Parking Matmut Stadium : + 12 M€ ▪ Variation 480 du Besoin en Fonds de 32 Roulement (BFR négatif) retraitée des 246 croissances externes : + 19 M€ 1 327 EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT NET Nette amélioration du Free Cash Flow à 110 M€ (vs 25 M€ en 2018) Free Cash Flow : 110 M€ CAF nette d'IS / CA : 12,4 % ,+ 0,3 point vs N-1

N-1 Amélioration du BFR : travail initié en 2019 sur les processus de facturations

Capex opérationnels maitrisés :

54 M€ (-21 M€ vs 2018)

54 M€ (-21 M€ vs 2018) M&A : 3 sociétés chinoises + Parc des expositions de Johannesbourg

Dividendes : • Versés par GL events : 19,5 M€ • Versés aux minoritaires : 4,5 M€ RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 23 DES ACTIFS LONGS ET SÉCURISÉS 63% de la dette (hors IFRS 16) liée à des actifs longs

Sécurisation de l'activité des sites par l'intermédiaire de contrats de longue durée Sites exploités et durées restantes contractuelles Matmut Stadium 58 ans Rio Centro 37 ans Grand Hôtel Mercure 37 ans Clermont Ferrand 30 ans Saint-Etienne 29 ans Arena Rio 27 ans Eurexpo (Bail Commercial) 26 ans Salvador de Bahia 25 ans Sao Paulo 24 ans Palais Brongniart 21 ans Centre des congrès Lyon 19 ans ∑ : 376 M€ ∑ : 480 M€ Dette nette en augmentation de 104 M€ depuis décembre 2015. Evolution vers une dette corrélée aux investissements réalisés par le Groupe pour bénéficier d'actifs premium et fonctionnels vs dette sur acquisitions. La valeur comptable des actifs de ce type est passée de 175 M€ à fin 2015 à 300 M€ à fin 2019 RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 24 STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE ▪ Décomposition des sources de financement ▪ Evolution des ratios financiers Dette désintermédiée supérieure à 30 % : EuroPP et Neu CP * Gearing hors dette sur actifs concédés Gearing retraité du financement des « actifs concédés » : 31 % (vs 84 % non retraité)

Après 200 M€ d'acquisition réalisée (182 M€ nets de trésorerie), un levier de 2,59 qui démontre la performance de gestion du Groupe (effet relutif des intégrations, amélioration du BFR…) RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 25 ALLONGEMENT DE LA MATURITÉ RCF non tiré NCP destiné à être rollé Maturité de la dette allongée de 0,5 ans en 2019 (3,92 années en fin 2019 vs 3,45 années fin 2018)

Coût moyen de dette de 2,14 %

Amélioration du coût moyen de la dette par rapport au 30 juin : échéance le 15/07 du 1 er EuroPP de 2013 (4,70%) RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 26 Lignes de financement non tirées à hauteur de 110 M€ au 31/12/2019 (40 M€ nettes de Neu CP)

EuroPP de 130 M€ en février 2019 avec 2 tranches de remboursement à 7 et 8 ans

Gestion du risque de taux : la dette en équivalent taux fixe représente plus de 50 % de la dette globale SOMMAIRE Faits marquants Résultats Perspectives Q&A 2019 financiers 2019 et orientations Annexes RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 27 PERSPECTIVES - IMPACT COVID 19 - A DATE GL events s'attend à ce que le contexte économique soit en 2020 particulièrement incertain et volatile, compte tenu de l'épidémie du COVID-19. Dans ce contexte, GL events a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires.

COVID-19. Dans ce contexte, GL events a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires. Le budget de GL events visait une croissance de son activité pour l'exercice 2020.

A date , il est difficile d'évaluer de manière précise la durée et l'impact du COVID-19. Nous restons vigilants et suivons quotidiennement l'évolution de la situation, en liaison permanente avec les autorités locales.

, il est difficile d'évaluer de manière précise la durée et l'impact du COVID-19. Nous restons vigilants et suivons quotidiennement l'évolution de la situation, en liaison permanente avec les autorités locales. A ce jour , le Groupe enregistre des événements reportés au deuxième trimestre 2020 (Salons de Pékin, Global Industrie, CFIA, Foire de Lyon, Egast…). Le volume d'annulation est significatif (16 M€) mais aucun évènement majeur international organisé par GL events n'a été annulé à ce jour.

, le Groupe enregistre des événements reportés au deuxième trimestre 2020 (Salons de Pékin, Global Industrie, CFIA, Foire de Lyon, Egast…). Le volume d'annulation est significatif (16 M€) mais aucun évènement majeur international organisé par GL events n'a été annulé à ce jour. La présence internationale de GL events et sa position de leader dans ses différents métiers offriront des opportunités que le Groupe ne manquera pas de saisir.

Les fondamentaux du Groupe et sa stratégie demeurent forts et robustes. L'entreprise continuera, dans ce contexte, à favoriser en 2020 des investissements relutifs en matière de croissance interne et externe, à l'image de l'acquisition de CACLP décrite dans le slide suivant. Le Groupe prendra toutes les décisions nécessaires qui lui permettront de gagner des parts de marché. La réactivité, l'adaptation et le professionnalisme des équipes permettront de répondre aux besoins du marché lorsque celui-ci sera redevenu plus favorable.

celui-ci sera redevenu plus favorable. GL events communiquera régulièrement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 28 RENFORCEMENT EN CHINE Cible : CACLP, organisateur du salon chinois éponyme, leader national dans les salons du diagnostic in vitro et des tests cliniques. Secteur en plein développement, croissance attendue supérieure à 10 %.

Détention : 70 % GL events / 30 % Management actuel

Données opérationnelles :

Surface brute : 70 000 m² Nbr exposants : 800 Nbr visiteurs : 70 000 Collaborateurs : 20 Activité : ≈ 5 M€ générant une marge opérationnelle supérieure à 35 %

RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 29 réduction des déchets / recyclage, PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS (1/2) Modèle vertueux de croissance rentable et durable Croissance organique rentable Croissance durable Innovation produits / concepts

Poursuite de la rationalisation du portefeuille

Travail permanent sur l'amélioration des marges et du BFR

Réduire l'impact sur l'environnement de nos activités : optimisation des consommations d'énergie, maîtrise des émissions de CO2 Accompagner les collaborateurs : développement collaboratif, mobilité, diversité Croissance organique sur tous les métiers

Amélioration de la rentabilité des capitaux engagés

Performance collective

Répondre aux attentes des clients

Participer au développement des territoires RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 30 PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS (2/2) Modèle vertueux de croissance rentable et durable Renforcement du réseau Venues Ciblage de croissances externes Prise en gestion de nouveaux sites en

France et à l'international

France et à l'international Poursuite des M&A ciblés

Intégration des acquisitions

Déploiement des synergies et processus Groupe Relais de croissance pour les autres métiers du Groupe

Effets de synergie

Développer la présence

sur les marchés prometteurs

sur les marchés prometteurs Consolider le marché de l'évènementiel RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 31 SOMMAIRE Faits marquants Résultats Perspectives Q&A 2019 financiers 2019 et orientations Annexes RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 32 SOMMAIRE Faits marquants Résultats Perspectives Q&A 2019 financiers 2019 et orientations Annexes RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 33 ANNEXES : ETATS FINANCIERS INCLUANT IFRS 16 Compte de résultat en M€ 2019 IFRS 16 2019 (hors IFRS 16) Impact yc IFRS 16 Chiffre d'affaires 1 172,9 1 172,9 Achats et charges externes -684,0 49,0 -635,0 Personnel et participation -286,4 -286,4 Impôts et taxes -19,0 -19,0 Autres produits et charges opérationnels 1,4 1,4 EBITDA 184,9 49,0 233,9 Marge d'EBITDA 15,8% Amortissements -59,0 -42,0 -101,1 Résultat Opérationel Courant 125,9 7,0 132,8 Marge opé. % 10,7% Charges non courantes -5,1 -5,1 Résultat Opérationnel 120,8 7,0 127,7 Résultat Financier -10,6 -12,4 -23,0 Résultat avant impôts 110,2 -5,4 104,7 Impôts société -33,8 1,6 -32,2 Résultat net des sociétés intégrées 76,3 -3,8 72,5 Résultats des sociétés mises en équivalence -0,5 -0,5 Résultat net 75,8 -3,8 71,9 Minoritaires -20,7 0,8 -19,9 Résultat net part du Groupe 55,1 -3,0 52,1 RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 34 Principes généraux :

Nouvelle norme applicable à partir du 1 er janvier 2019 Norme applicable aux contrats de location : valorisation des contrats à l'actif du bilan, contrepartie en dette au passif Comptabilisation des loyers versés pour partie en charge opérationnelle («amortissements ») pour partie en charge financière (coût de la « dette »)

IFRS 16 chez GL events :

Actifs concernés : contrats de concession, baux commerciaux, baux emphytéotiques, flotte de véhicules Durées appliquées : durée restante des concessions, durée ferme des baux commerciaux avec une durée minimale de 5 ans, prise en compte des options de renouvellement pour les contrats ayant une échéance inférieure à 5 ans. Méthode d'application retenue : rétrospective simplifiée Application dans les comptes de 2019 sans retraitement des comptes 2018 Valeur du retraitement : frais de location restant dus au 1 er janvier 2019 avec application d'un taux d'emprunt marginal pondéré Valeur de l'actif = valeur du passif, pas d'impact capitaux propres à l'ouverture

ANNEXES : ETATS FINANCIERS INCLUANT IFRS 16 Bilan En M€ 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 yc IFRS 16 Ecarts d'acquisition 520 723 723 Immobilisations incorp. 50 53 53 Actifs IFRS 16 429 Immobilisations corp. & fi 403 433 436 Matériels locatifs 112 118 118 Total des actifs à financer 1 085 1 327 1 759 Capitaux Propres 542 569 565 Endettement net 369 480 480 Dettes IFRS 16 435 Provisions 31 32 32 RFR 143 246 246 Total des financements 1 085 1 327 1 759 RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 35 ANNEXES : INFORMATIONS SUR LE CAPITAL Répartition du capital et des droits de vote au 27 février 2020

Nombre de titres : 29 982 787 (au 27/02/2020) LEI : 9695002PXZMQNBPY2P44 Code ISIN : FR0000066672 MNEMO : GLO Indice principal : CAC ALL SHARES Marché : Compartiment B (EURONEXT PARIS) Eligibilité PEA/PEA-PME : Oui

Le concert Polygone, Sofina, Olivier Ginon (et les sociétés qu'ils contrôlent : Le Grand Rey et La Ferme d'Anna) détient 71,11% des actions et 80,19% des droits de vote de GL events. RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 36 ANNEXES : AUTRES INFORMATIONS Prochains rendez vous :

Activité du 1 er trimestre 2020, le 21 avril 2020 après bourse Assemblée générale : 24 Avril 2020 à Lyon

Prochains roadshows :

19 mars 2020 : CIC Market Solutions - Paris 31 mars 2020 : Portzamparc - Paris 13 mai 2020 : Midcap Partner - Paris 30 septembre 2020 : Forum Lyon Pôle Bourse - Lyon

RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 37 ANNEXES : GL EVENTS AUJOURD'HUI 3 métiers Activité Salariés EBITDA 50 sites 300 1 173 M€ 5 300 185 M€ en gestion salons GL EVENTS VENUES CA 2019 Marge opé : 10 - 12 % Gestion d'espaces évènementiels 341 M€ BFR négatif GL EVENTS EXHIBITIONS CA 2019 Marge opé : 18-20% Organisation de salons 231 M€ BFR négatif GL EVENTS LIVE CA 2019 Marge opé : 5-7% Ingénierie événementielle 600 M€ BFR neutre Actifs Locatifs 118 M€ Une offre de services recouvrant les trois principaux métiers de l'événementiel

de l'événementiel Des revenus récurrents et diversifiés pour tous les métiers

pour tous les métiers Une base clientèle large : organisateurs de congrès / salons, corporate, comités, institutions/collectivités, associations…les 10 premiers clients représentent moins de 10 % du chiffre d'affaires RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 38 ANNEXES : OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE S'INSCRIVENT PLEINEMENT AVEC CEUX DÉFINIS PAR L'ONU ✓ Contribution aux ODD ✓ Faire évoluer nos offres, proposer des alternatives responsables ✓ Réduire recycler nos déchets, tendre vers l'économie circulaire ✓ Lutter contre le changement climatique ✓ Développer les collaborateurs et le collaboratif ✓ Promouvoir la diversité et l'inclusion ✓ Proposer un cadre de travail sécurisé et stimulant ✓ Créer de la valeur et de l'emploi sur les territoires ✓ Ethique et intégrité RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 39 ANNEXES : CRITÈRES INDEX GAIA RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 40 SEA GAMES PHILIPPINES RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 41 G7 CHANTILLY RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 42 FORMULA E SANTIAGO CHILI RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 43 COP 25 MADRID RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 44 STAND CIE CHINE RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 45 WTA SHENZEN RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 46 SALON BE POSITIVE RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 47 FASHION SOURCE SHENZHEN RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 48 GLOBAL INDUSTRIE RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 49 PREMIERE VISION PARIS RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 50 FINALES BOCUSE D'OR RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 51 THE RIO INTERNATIONAL BOOK FAIR RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 52 REIMS EVENTS CLUB 41 RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 53 JOHANNESBURG EXPO CENTRE RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 54 ITU TELECOM WORLD BUDAPEST RÉSULTATS ANNUELS 2019 / 05 MARS 2020 / 55 RÉSULTATS 2019 Mars 2020 La Sté GL Events SA a publié ce contenu, le 05 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

