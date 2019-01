GL events : SIRHA 2019

Révélateur des tendances et des innovations de l'alimentation de demain.

Du 26 au 30 janvier 2019, la 19e édition du Sirha prend de l'ampleur avec un nouvel espace de 10 000m² : le Hall 7 d'Eurexpo Lyon. Cet agrandissement permettra d'accueillir sur les 3 000 exposants et marques des 12 secteurs représentés, et de proposer aux 200 000 professionnels du monde entier une offre encore plus large.

Avec 25% d'exposants internationaux et 17 pavillons de 12 pays, il est certain que la planète food se donne rendez-vous au Sirha. L'implantation sur les 7 halls a été repensée pour plus de découvertes produits et services, plus d'innovations et de solutions pour les professionnels.

Révélateur de tendances et d'innovations, le Sirha a travaillé avec Food Service Vision pour identifier les 7 influences de l'alimentation d'aujourd'hui, et avec Loeb Innovation pour décrypter les émergences du Food Service sur 5 à 10 ans.

C'est sur cette approche que le Sirha World Cuisine Summit 2019 fondera ses travaux le mardi 29 janvier après-midi. Cet événement mondial rassemble les acteurs internationaux de l'industrie du Food Service. Il a pour objectif de faire l'inventaire des enjeux de cette industrie, de contribuer au développement du secteur et de promouvoir une croissance responsable et durable pour les professionnels. Un panel de 150 Chefs, 150 leaders d'opinion et quelques invités seront réunis pour des tables rondes et des prises de parole. Ces échanges dynamiques seront ponctués d'expériences sensorielles et gustatives.

Le Sirha c'est aussi vivre l'innovation avec :

- 6e sens : 3 nouveaux concepts de restaurants pour découvrir les dernières tendances de la restauration et apprécier les nouveautés en matière d'art de la table et d'aménagement de la salle, en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse.

- Food Studio : ce laboratoire culinaire accueillera Bridor et Natural Cooking by Alexandra Beauvais pour des démonstrations autour des 7 influences actuelles du Food Service. Prendra également place sur cet espace une exposition de Food Design inédite, réalisée par le Directeur Artistique du salon et commissaire d'exposition : Emmanuel Chevalier. Cette exposition présentera les paysages culinaires autour de 2 modules : des nano-jardins avec accords mets et vins, et la réinterprétation de grands classiques territoriaux.

- Grands Prix Sirha Innovation : ils distinguent 8 Grands Prix dans la catégorie Produits-Boissons-Ingrédients et 4 Grands Prix dans la catégorie Matériel-Equipement-Concepts. La remise des Prix se déroulera le 27 janvier 2019 sur le plateau Sirha TV.

- Sirha TV : animé par les journalistes Carinne Teyssandier, Michel Tanguy et Tiffany Conroy, le plateau Sirha TV proposera une vue globale des enjeux et moteurs de croissance de la filière. Durant 5 jours, interviews, démonstrations et conférences se succèderont pour aborder l'assiette GREEN, le développement durable, le digital, les ressources humaines, les solutions design, les modèles de croissance et les « best practices » opérationnels.

Véritable scène live unique, le Sirha propose aussi 24 concours où tous les métiers (cuisiniers, maîtres d'hôtel, fromagers, bouchers, boulangers, pâtissiers, baristas…) font la démonstration de l'excellence de leurs talents, de leurs nouvelles techniques et nouvelles idées. Parmi ces compétitions, l'International Catering Cup, la Coupe du Monde de la Pâtisserie et le Bocuse d'Or font du salon la scène des plus grands concours culinaires.

Cette année, le Bocuse d'Or annonce sa 17e édition avec l'entrée dans la course de l'Afrique. Le Maroc et la Tunisie seront représentés respectivement par les chefs Aissam Ait Ouakrim et Marwane Younssi. La finale se déroulera les 29 et 30 janvier. 24 candidats de 24 pays s'affronteront durant 5h35 d'épreuves au cours desquelles ils devront transformer un carré de veau 5 côtes à rôtir en un plat chef d'œuvre moderne et réaliser une chartreuse de légumes aux coquillages.

Les 27 et 28 janvier 2019, la Coupe du Monde de la Pâtisserie fête ses 30 ans ! Créée en 1989 par le pâtissier et Meilleur Ouvrier de France Gabriel Paillasson, cette compétition distingue les jeunes talents de la pâtisserie parmi 21 équipes représentant autant de pays. Les équipes, composées de spécialistes du chocolat, du sucre et de la glace s'affronteront sur des épreuves imposées pendant 10h. En phase avec les nouvelles tendances de consommation, cette édition met au menu, entre autre, un dessert entièrement vegan.

Le Sirha est à la fois une rencontre d'affaires exceptionnelle et un « rendez-vous de famille » où les professionnels du Food Service ont toujours plaisir à se retrouver.

DécouvrezLe site web de l'événement