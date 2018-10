GL events : SOMMET DE L’ELEVAGE

La Grande Halle d'Auvergne accueille l'évènement numéro 1 en Europe.

Le Sommet de l'Elevage représente une vitrine exceptionnelle du savoir-faire en matière de production animale et de génétique. Ce salon est l'un des leaders mondiaux parmi les grands salons professionnels dédiés au secteur et le numéro 1 en Europe. Du 3 au 5 octobre, il sera accueilli à la Grande Halle d'Auvergne, à Clermont-Ferrand.

Pour cette 27ème édition, le salon se tiendra sur 180 000 m² d'exposition, un chiffre en constante progression depuis sa création ; il réunira près de 1 550 exposants et plus de 2 000 animaux d'élite et de grandes races. Les visiteurs auront accès à une offre commerciale dense et variée couvrant tous les besoins spécifiques aux métiers de l'agriculture et de l'élevage.

De nombreux temps forts ponctueront ces 3 jours, tels que :

- les Sommets d'Or qui récompenseront les meilleures innovations techniques en machinisme agricole, équipements, fournitures et services pour l'élevage,

- plus de 40 colloques et conférences seront organisés sur des sujets d'actualité tels que : « L'emploi dans le domaine de l'agriculture, un secteur riche d'opportunités », « Le renouvellement des générations en agriculture : une problématique de territoires, des enjeux partagés » ou encore « Grands troupeaux laitiers : enjeux et besoins autour de l'organisation du travail et des relations humaines »,

- des animations sur les thématiques agricoles,

- des concours de produits fermiers.

Pour suivre l'événement en direct ou visionner les moments forts en replay, rendez-vous sur la Web TV dédiée.

DécouvrezLe site web de l'événement