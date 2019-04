GL events : VERSION SCRAP PARIS 2019

LE rendez-vous incontournable de tous les fans de scrap et ceux en devenir.

Unique salon de scrap en France, Version Scrap Paris se déroulera du vendredi 12 au dimanche 14 avril au sein du Parc Floral de Paris.

Contrairement aux éditions précédentes où l'événement était entièrement dédié au scrapbooking, Version Scrap Paris 2019 est placée sous le signe de l'ouverture. Ouverture aux tendances actuelles, aux nouvelles techniques, au disciplines connexes et aux nouveaux artistes du scrapbooking.

Autre nouveauté pour le grand public puisqu'un secteur sera consacré à la papeterie créative : calligraphie, bullet journal, origami…

Pendant 3 jours, les scrappeurs débutants ou expérimentés pourront parcourir les 3 univers proposés par le salon :

- L' « Espace Vert » sera consacré aux distributeurs, aux marques, aux créateurs, aux éditeurs… Des démonstrations de produits et des collections y seront dévoilées en exclusivité. L'occasion d'admirer, de dénicher avant les autres de toutes nouvelles collections.

- L' « Espace Make and Take » sera quant à lui un endroit 100 % fun et créatif avec plus de 50 ateliers réalisés par les exposants et dédiés aux petits et grands. Ils pourront apprendre des techniques d'encre, d'aquarelle, de tampon et de collage.

- L' « Espace Formation » laissera la parole aux experts du scrapbooking à la renommée internationale pour animer des workshops passionnants. Parmi les invités : Anna Belyanina, professeure russe qui anime des ateliers en Asie, en Europe et en Russie, partagera ses techniques de scrapbooking : les effets Pan Pastel, la Forest Touch technique et la création d'un mini album à structure très originale.

Les visiteurs pourront tout au long de l'événement retrouver des ateliers défis, des expositions, des animations sur la papeterie créative… Plus que jamais, il s'agit du rendez-vous incontournable en Europe pour tous les néophytes et les passionnés de scrapbooking !

