GL events : hausse de 11,7% du CA au 30 septembre

Le chiffre d'affaires atteint 224,7 ME au 3ème trimestre 2018, en croissance de + 16,4% par rapport au 3ème trimestre 2017. Au 30 septembre 2018, l'activité ressort à 769,7 ME, en hausse de 11,7% (+11,6% à pcc) par rapport aux neufs premiers mois de 2017.



52% de l'activité est réalisée à l'international. L'intégration des sociétés acquises permet de compenser l'impact de change négatif lié au Real brésilien et à la Livre turque (-26,6 ME).



GL Events Live enregistre un chiffre d'affaires de 416,3 ME en progression de 27,5% par rapport au 30 septembre 2017 (+22,9% à pcc).



GL Events Exhibitions réalise un chiffre d'affaires sur neuf mois de 133,1 ME en baisse de 6,3% (-3,4% à pcc) dans une année sans Sirha et Biennale du Livre de Rio de Janeiro. GL Events Venues affiche un chiffre d'affaires de 220,3 ME stable par rapport au 30 septembre 2017 (+3,5% à pcc).



' Le Groupe confirme son objectif d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 8% (à parité monétaire moyenne équivalente à celles du 1er semestre pour la livre turque et le réal brésilien) et anticipe un résultat net part du groupe en amélioration sensible pour l'ensemble de l'année 2018 '.



