H1 2018 earnings growth, net income attributable to the parent: +8.2%

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L'EVENEMENT, ANNONCE SES RESULTATS SEMESTRIELS DU 1ER SEMESTRE 2018.

Le Conseil d'administration de GL events s'est réuni le 4 septembre 2018 et a arrêté les comptes du 1er semestre 2018. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport est en cours d'émission.

M€ S1 2018 S1 2017 VAR 18/17

CHIFFRE D'AFFAIRES 545,0 496,1 9,9% EBITDA (1) 80,5 77,8 3,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 53,1 50,5 5,1% Marge op. courante en % du CA 9,7% 10,2% - RESULTAT NET 26,4 25,9 1,7% RNPG 22,5 20,8 8,2% ROCE (2) 7,0% 6,9% -

1 : EBITDA : résultat opérationnel courant + dotation aux amortissements et provisions

2 : ROCE : Résultat opérationnel courant net d'IS / capitaux employés (Ecarts d'acquisitions + Immobilisations +/- BFR)

Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires de GL events s'élève à 545 M€ en croissance de 9,9% par rapport au 1er semestre 2017 malgré un effet de change défavorable. Après retraitement des mouvements de périmètre (2,8 %) et de l'impact des taux de change (-2,2 %), le chiffre d'affaires proforma progresse de 9,2%. Le chiffre d'affaires à l'international est en nette progression, il représente 49 % de l'activité contre 42 % au 30 juin 2017.

Le semestre est également marqué par une perte non opérationnelle de 8,9 M€. Ce coût résulte principalement de l'arrêt de toute activité sur le site de Padoue dont le Groupe est désormais totalement désengagé.

Olivier Ginon, Président du groupe GL events précise : « Ce semestre est marqué par une croissance de l'activité de 9,9 % qui s'accompagne d'une progression des indicateurs de performance (RNPG : 22,5M€ +8,2 % ; ROC 53,1M€ +5,1 %, EBITDA 80,5M€

+3,5 %). L'internationalisation du Groupe se poursuivra sur le 2nd semestre 2018 et en 2019. Je suis confiant dans la réalisation d'une croissance de l'activité supérieure à 8 % pour l'année 2018 avec une amélioration sensible du résultat net part du Groupe ».

RENTABILITE OPERATIONNELLE PAR POLE

GL EVENTS LIVE (M€) S1 2018 S1 2017 CHIFFRE D'AFFAIRES 283,6 229,5 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 23,7 9,6 Marge op. courante en % du CA 8,4% 4,2%

La progression de la rentabilité du pôle s'explique notamment par les Jumbo events (Mondial de football en Russie, Asian Games à Djakarta et Grand Prix de Formule 1 au Castellet) et le début des opérations de valorisation du site de Gerland. Par ailleurs, le Groupe poursuit sa démarche d'optimisation de ses coûts et de rotation des actifs.

GL EVENTS EXHIBITIONS (M€) S1 2018 S1 2017 CHIFFRE D'AFFAIRES 98,7 101,0 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 13,4 15,8 Marge op. courante en % du CA 13,6% 15,7%

Dans une année à biennalité défavorable, GL events Exhibitions est parvenu à améliorer sa rentabilité opérationnelle par rapport au 1er semestre 2016 (semestre de référence). Il a été conforté par le lancement réussi du salon Global Industrie et les acquisitions relutives d'Even Pro et Fisa (Chili). Par ailleurs, les salons récurrents ont affiché des performances conformes aux prévisions (Première Vision, Eurobois, les Sélections Bocuse d'Or…).

GL EVENTS VENUES (M€) S1 2018 S1 2017 CHIFFRE D'AFFAIRES 162,7 165,6 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 16,0 25,2 Marge op. courante en % du CA 9,8% 15,2%

GL events Venues affiche un chiffre d'affaires de 162,7M€, stable par rapport au

1er semestre 2017. La rentabilité sur ce semestre est impactée par les effets de biennalité (Eurexpo), de report de salon (Sao Paulo) et par le poids des frais liés aux lancements des nouveaux sites de Canton et Aichi. Elle se situe au même niveau qu'au 1er semestre 2016.

STRUCTURE FINANCIERE

Les investissements du 1er semestre 2018 (35M€) ont été réalisés conformément au calendrier budgétaire. Compte tenu d'une enveloppe réalisée de 17M€ relative aux croissances externes (FISA au Chili, principal organisateur de salons et Even Pro, organisation de salons industriels en régions) et d'une variation de BFR de 16M€, l'endettement net demeure stable à 449,3M€. Le ROCE à fin juin 2018 est en légère progression à 7,0% (6,9% au 30 juin 2017).

PERSPECTIVES

Le groupe confirme son objectif d'une croissance d'activité supérieure à 8% (à parité monétaire moyenne équivalente à celles du 1er semestre pour la Livre turque et le Real brésilien) et anticipe un résultat net part du groupe en amélioration sensible.

Comme précédemment annoncé et après les signatures des sites à Dubaï, Aïchi et Canton, GL events souhaite poursuivre son développement dans ses 3 métiers sur la zone asiatique (Chine, Japon et Emirats). Le Groupe s'est doté des moyens humains pour accélérer ce processus. Après la signature d'un protocole pour l'acquisition de ZZX (société chinoise de services aux organisateurs et exposants), des opportunités de croissance externe sont ainsi étudiées.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : CHIFFRE D'AFFAIRES 3EME TRIMESTRE 2018 - 16 OCTOBRE 2018 APRES BOURSE