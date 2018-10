LE PARC DES EXPOSITIONS DE AICHI - JAPON OUVRIRA SES PORTES EN SEPTEMBRE 2019 ET ANNONCE SA NOUVELLE MARQUE : AICHI SKY EXPO

Aichi Sky Expo, parc d'expositions de premier plan, ouvrira ses portes en septembre 2019 à Aichi-Nagoya. Basé au cœur d'une des plus importantes régions industrielles, Aichi Sky Expo est le premier parc d'expositions au Japon bénéficiant d'un accès direct à l'aéroport.

Le centre sera géré par le consortium international de GL events, Groupe intégré des métiers de l'événement, et Maeda Corporation, pionnier au Japon en construction et génie civil.

La marque, dévoilée le 18 septembre, a été sélectionnée parmi plus de 2500 propositions du public japonais et international, visant à susciter l'intérêt et à développer la notoriété de ce futur lieu événementiel.

Le nom Aichi Sky Expo reflète l'architecture du bâtiment, ainsi que l'accès aérien direct. Le logo, créé par Akio Ogawa, designer traditionnel japonais basé à Nagoya, s'inspire de la mer, du ciel et du vent de l'île de l'aéroport de Tokoname, où se situe le parc d'expositions. Il représente les lettres capitales de Aichi Sky Expo (A, S, E).

Avec 60 000 m² de surface d'exposition, un centre de conférences, de vastes espaces extérieurs et des zones de parking, le site peut accueillir tous types de salons, conventions et concerts.

A propos de Aichi Sky Expo

Le parc d'expositions comprend 6 halls multifonctionnels de 10 000m², 18 salles de réunion et près de 4000 places de parking. Plus de 4000 chambres d'hôtels, un centre commercial, des restaurants et des attractions touristiques sont également situés à proximité, sur l'île de l'aéroport, assurant ainsi un attrait économique et touristique à cette future destination.

A propos d'Aichi

Aichi est un pôle technologique et industriel très important au Japon. La région accueille un grand nombre d'entreprises dans les secteurs de l'aérospatial, de l'automobile et de la robotique ; et grâce à son positionnement stratégique et à son potentiel économique, elle représente une véritable passerelle entre le Japon et le reste du monde.

A propos de Maeda Corporation

Maeda Corporation a été fondée en 1919. Ses principaux domaines d'activité concernent construction des bâtiments et le génie civil. Le Groupe dispose d'une position de leadership reconnue en matière de concession au Japon, de PFI et des énergies renouvelables, et exploite 8 autoroutes dans la préfecture d'Aichi et les terminaux d'accès à l'Aichi International Exhibition Center.

DécouvrezLe site web dE AICHI SKY EXPO