GL Events : Portzamparc désormais plus offensif

17/10/2018 | 10:07

Le bureau d'études Portzamparc a relevé son conseil sur l'action GL Events ce matin de 'conserver' à 'renforcer', tout en maintenant un objectif de cours de 22 euros augurant d'un peu plus de 10% de hausse.



Le CA dévoilé par le groupe de communication événementielle au titre du 3e trimestre (T3) a été 'très supérieur' aux attentes des analystes, avec une croissance organique de 17,5%, contre des 'anticipations maison' de 9,9% seulement. 'Par division, c'est bien Live (59% du T3) qui propulse la croissance organique (+ 35% en organique sur le T3), avec notamment les Asian Games de Djakarta, la Ryder Cup à Paris, les jeux européens de Glasgow et le Trophée de golf d'Evian', explique une note, qui souligne aussi la confirmation des prévisions.



Selon Portzamparc, 'l'augmentation de capital (destinée à financer des acquisitions asiatiques, ndlr) s'est bien déroulée, et la croissance est bonne, alors que les devises commencent à se détendre. (...) Le titre ayant fortement chuté depuis l'annonce de (la levée de fonds), nous repassons désormais à 'renforcer'', tout en restant attentif au déroulement des acquisitions en cours.







