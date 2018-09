GL Events : les prévisions sont cohérentes avec celles d'Oddo

24/09/2018 | 10:49

GL Events annonce ce matin une augmentation de capital pour un montant brut de 106,7 ME (104,9 ME net). ' Cette augmentation de capital s'inscrit dans une stratégie de développement du groupe à l'international par prise de participations majoritaires notamment au Moyen-Orient et en Asie (Chine / Japon) ' indique Oddo.



Le groupe a également annoncé avoir signé deux déclarations d'intention en vue de l'acquisition majoritaire de sociétés organisatrices de salons en Chine.



' Nous rappelions à de nombreuses reprises lors de nos précédents flashs que la dette constituait un sujet de vigilance. L'opération en cours permet ainsi de retrouver plus de souplesse bilancielle et de financer les opérations de croissance externes évoquées en Chine ' estime Oddo dans son étude du jour.



' Pour l'ensemble de l'année, le groupe confirme s'attendre à une progression de son CA supérieure à 8% (à parités monétaires moyennes équivalentes à celles du S1 pour le TRL et BRL) ce qui est cohérent avec nos attentes et à un RN supérieur à 40 ME ' rajoute Oddo.



