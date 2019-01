BC de Glaris: S&P confirme le double A et la perspective "stable"

Zurich (awp) - Standard & Poor's (S&P) a confirmé le rating de crédit "AA" et la perspective "stable" pour la Banque cantonale de Glaris. L'agence note que l'institut dispose d'une solide base de capital et de recettes et que son positionnement face aux risques est adéquat. La base de liquidités et la garantie de l'Etat dont bénéficie la banque sont des éléments positifs relevés par S&P, a indiqué la BC de Glaris vendredi soir.

S&P voit un risque de concentration en raison de l'accent mis sur les affaires hypothécaires dans le canton de Glaris et les régions avoisinantes.

yr/tp/rp