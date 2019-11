GSK : Liberum remonte son objectif de cours

04/11/2019 | 10:25

Liberum réaffirme sa recommandation 'conserver' sur GSK (GlaxoSmithKline) et remonte son objectif de cours de 15,10 à 18,90 livres sterling, du fait d'un changement de méthodologie dans sa valorisation.



Le broker adopte en effet une méthode de 'somme des parties' alors que le laboratoire britannique est en voie de scission à moyen terme de ses activités de santé grand public et de pharmaceutiques.



'L'entreprise se concentre sur le renforcement de son activité pharma pour lui assurer des qualifications propres vigoureuses', note Liberum, qui souligne sur ce front de bonnes données dans le cancer ovarien et le myélome.



