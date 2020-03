GSK : des données positives sur une bithérapie du VIH

09/03/2020 | 16:46

ViiV Healthcare, une filiale de GSK, a dévoilé lundi de nouvelles données positives de phase III relatives à un traitement expérimental du VIH injecté une fois tous les deux mois.



Selon les résultats d'une étude conduite sur une durée de 48 semaines, la bithérapie associant le cabotegravir de ViiV au rilpivirine de Janssen s'est révélée aussi efficace en prise bimestrielle qu'en prise mensuelle.



Kimberly Smith, la responsable de la recherche et développement chez ViiV Healthcare, souligne que ce traitement - qui n'est pas encore commercialisé - présente l'avantage, pour les patients atteints du VIH, de limiter la prise de médicaments à six fois par an, contre 365 aujourd'hui.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.