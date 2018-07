GSK : en hausse avec un relèvement d'objectif

25/07/2018 | 14:57

GSK (GlaxoSmithKline) gagne 1,8% à Londres, après un ajustement à la hausse de ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours, en marge de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.



Il l'anticipe désormais en hausse (hors effets de changes) de 7 à 10% en l'absence de concurrent générique pour son Advair aux Etats-Unis (et non plus de 4 à 7%), et de 4 à 7% si un tel générique est introduit au 1er octobre (et non plus de -3% à 0%).



Sur le trimestre écoulé, le groupe de santé a engrangé un BPA ajusté de neuf pence, contre une perte de 3,7 pence par action un an auparavant, et des revenus stables à 7,3 milliards de livres (+4% à changes constants).



