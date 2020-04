GSK : s'allie à Vir Biotech contre les coronavirus

06/04/2020 | 16:52

GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology annoncent mettre en place une collaboration, afin de rechercher des options de prévention et de traitement pour les coronavirus, y compris la souche qui a causé le COVID-19.



Ce partenariat utilisera la plateforme d'anticorps de Vir pour identifier de nouveaux anticorps anti-viraux qui pourraient être utilisés comme options thérapeutiques ou préventives. Les deux sociétés biopharmaceutiques tireront également parti de l'expertise de GSK en génomique fonctionnelle et combineront leurs capacités en intelligence artificielle pour faire avancer la recherche concernant le SARS-CoV-2 et les coronavirus.



En raison du besoin urgent des patients, les sociétés prévoient de procéder directement à un essai clinique de phase 2 sur deux anticorps viraux candidats dans les trois à cinq prochains mois.



