GlaxoSmithKline : essai pour un vaccin antituberculeux

Données financières (GBP) CA 2019 32 895 M EBIT 2019 8 865 M Résultat net 2019 4 901 M Dette 2019 23 800 M Rendement 2019 4,60% PER 2019 17,6x PER 2020 16,8x VE / CA2019 3,34x VE / CA2020 3,11x Capitalisation 85 940 M

Tendances analyse technique GLAXOSMITHKLINE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 1 782,68 GBp Dernier Cours de Cloture 1 736,60 GBp Ecart / Objectif Haut 26,7% Ecart / Objectif Moyen 2,65% Ecart / Objectif Bas -13,0%

Dirigeants Nom Titre Emma Walmsley Chief Executive Officer & Executive Director Jonathan Richard Symonds Non-Executive Chairman Iain James Mackay Chief Financial Officer & Executive Director Karenann K. Terrell Chief Technology & Digital Officer Hal V. Barron Executive Director & Chief Scientific Officer

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GLAXOSMITHKLINE 16.46% 110 532 JOHNSON & JOHNSON 0.10% 340 927 ROCHE HOLDING AG 21.01% 253 048 MERCK AND COMPANY 7.58% 210 463 PFIZER -14.59% 206 197 NOVARTIS 16.97% 197 613