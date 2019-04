GlaxoSmithKline : la FDA approuve un traitement du VIH-1

09/04/2019 | 12:40

GlaxoSmithKline annonce ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé son schéma thérapeutique à deux médicaments, pour le traitement des patients adultes atteints du VIH-1, l'infection à l'origine du sida.



La FDA a ainsi approuvé le Dovato, un schéma thérapeutique complet à un comprimé composé de dolutégravir et de lamivudine et destiné au traitement de l'infection par le VIH-1 chez les adultes - sans antécédents de traitement antirétroviral ou résistance à l'un ou l'autre de ces composés.



Selon GSK, ce médicament permettra aux patients de traiter leur infection avec le moins de médicaments possible. Dovato est par ailleurs en cours d'examen par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les autorités de réglementation du Canada, de l'Australie, de la Suisse et de l'Afrique du Sud.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.