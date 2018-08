GSK attend des offres pour Horlicks pour la mi-septembre

Données financières (INR) CA 2019 47 750 M EBIT 2019 9 675 M Résultat net 2019 8 226 M Trésorerie 2019 37 261 M Rendement 2019 1,36% PER 2019 34,64 PER 2020 30,79 VE / CA 2019 5,11x VE / CA 2020 4,52x Capitalisation 281 Mrd Graphique GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GLAXOSMITHKLINE CONSUMER H Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 7 331 INR Ecart / Objectif Moyen 8,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Navneet Saluja Managing Director & Director Patnam Dwarakanath Non-Executive Chairman Anup Dhingra Executive Director & Operations Director Vivek Anand CFO, Director & Director-Finance Kunal Ashok Kashyap Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD 3.78% 4 048 NESTLÉ -2.36% 252 116 THE KRAFT HEINZ COMPANY -22.02% 74 399 MONDELEZ INTERNATIONAL 0.05% 62 637 DANONE -3.23% 53 477 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 26.12% 28 295