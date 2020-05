GSK : succès d'une étude pour une formulation contre le VIH

18/05/2020 | 13:10

GSK (GlaxoSmithKline) annonce le succès d'une étude concernant la formulation injectable à action longue de cabotegravir dans la prévention du VIH, conduisant le comité de suivi à demander une interruption anticipée de cette étude.



Le groupe de santé britannique précise que cette formulation, à une dose tous les deux mois, a fait preuve d'une efficacité supérieure de 69% au standard de soins actuel (comprimé à prise quotidienne), pour prévenir une contamination au VIH.



Cette étude HPTN 083 portait sur environ 4600 patients (hommes ou femmes transgenres ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes) répartis dans 40 sites en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique.



