GlaxoSmithKline : accord de collaboration avec CureVac

20/07/2020 | 09:40

GlaxoSmithKline et CureVac ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration stratégique pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation jusqu'à cinq vaccins à base d'ARNm et anticorps monoclonaux (mAbs) ciblant les pathogènes des maladies infectieuses.



La collaboration complète les capacités d'ARNm existantes de GSK avec la plate-forme d'ARNm intégrée de CureVac.



' La technologie de l'ARNm (ARN messager) est une plate-forme de pointe qui progresse rapidement pour le développement de nouveaux vaccins et médicaments, élargissant potentiellement la gamme de maladies qui peuvent être prévenues ou traitées, tout en promettant d'accélérer considérablement le développement et la fabrication ' indique le groupe.



Roger Connor, président de GSK Vaccines , a déclaré: ' Grâce à l'application de la technologie de l'ARNm, y compris la SAM, nous espérons être en mesure de développer et d'intensifier des vaccins et des thérapies avancés pour traiter et prévenir les maladies infectieuses plus rapidement que jamais '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.