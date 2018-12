Glencore : BarCap reste à 'surpondérer', réduit sa cible

04/12/2018 | 10:55

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Glencore, mais abaisse son objectif de cours de 7,5% à 370 pence, dans le sillage d'estimations d'EBITDA réduites de respectivement 7%, 8% et 9% pour les années 2018 à 2020.



Si la réunion investisseurs s'est montrée légèrement décevante, le broker souligne l'engagement de la direction à rendre 100% de la génération de free cash-flow, qui implique qu'au moins 14% de la capitalisation de marché doit leur être redistribué en 2019.



'Mettre les actifs miniers de Glencore sur les mêmes multiples PE qu'Anglo, BHP et Rio Tinto, implique que l'activité négoce se traite sur un PE de sept fois en 2019, ce qui continue de nous sembler cher', juge BarCap.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.