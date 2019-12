Glencore : Jefferies confirme son opinion

04/12/2019 | 14:30

Le cours de l'action dépend de la hausse des prix des produits de base et de sa stabilité opérationnelle indique les analystes de Jefferies. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 300 pence.



Glencore a organisé aujourd'hui à Londres sa réunion investisseurs annuelle. Certaines orientations de production, de coût unitaire et de capex ont été modifiées et des orientations à plus long terme ont été fournies, mais la société n'a apporté aucun changement important à sa stratégie.



Le risque opérationnel est toujours élevé, mais nous nous attendons à ce que les actions enregistrent une bonne performance, en raison de la hausse des prix des métaux de base et du charbon.



