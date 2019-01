Glencore : UBS réduit son objectif de cours

04/01/2019 | 11:43

UBS a maintenu son conseil neutre sur l'action Glencore, le groupe de matières premières basé en Suisse, tout en réduisant son objectif de cours à 12 mois de 360 à 300 pence (- 17% environ).



Selon une enquête menée par UBS, 68% des investisseurs interrogés se déclarent inquiets des risques liés à la présence de Glencore en République démocratique du Congo (Congo-RDC, ex-Zaïre ; le groupe contrôle des mines dans la région du Katanga) et à l'enquête lancée par le département américain de la Justice (DoJ), qui arrivent en première position parmi les différents éléments énumérés. Les risques associés à la succession du directeur général, Ivan Glasenberg, n'arrivent qu'en quatrième place, UBS estimant que le marché devrait s'en soucier davantage.



Les élections présidentielles qui viennent de se tenir au Congo-RDC, dont les résultats officiels sont attendus d'ici le 15 janvier, devraient déboucher sur l'installation d'un nouveau chef de l'Etat le 18 janvier. Ce scrutin est contesté, plus d'un million d'électeurs n'ayant pu prendre part au vote en raison d'une épidémie d'Ebola, et trois candidats (dont le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary) revendiquent la victoire. 'En 2006 et en 2011, des scrutins contestés avaient débouché sur de violents mouvements de protestation' dans le pays, rappelle UBS.



Les spécialistes relèvent que l'enquête du DoJ suit son cours et qu'au Brésil, le bureau du procureur a ouvert une enquête portant sur des soupçons de corruption d'employés de Petrobras. Autant d'éléments qui devraient, selon UBS, 'retarder la réappréciation du titre par le marché'.



Les analystes ont également abaissé leurs prévisions bénéficiaires en raison d'un contexte macroéconomique moins porteur qui devrait peser sur la demande, notamment en Chine.





