Agenda economique du mercredi 8 août

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 08h30 Indicateur de conjoncture de la Banque de France (1ère projection du PIB du T3) PEKIN : - Balance commerciale / juillet SOCIÉTÉS : PARIS : - 07h30 Air France-KLM / trafic de juillet AMSTERDAM : - Ahold Delhaize / résultats du T2 FRANCFORT : - E.ON / résultats semestriels - Munich Re / résultats du T2 LONDRES : - Glencore / résultats semestriels NEW YORK : - Thomson Reuters / résultats du T2 (avant Bourse) - Twenty-First Century Fox / résultats du T4 (après Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

