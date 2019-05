Glencore : accord d'approvisionnement en cobalt avec Umicore

29/05/2019 | 15:11

Umicore et Glencore annoncent avoir conclu un accord renouvelable à long terme pour l'approvisionnement en cobalt destiné aux matériaux pour batteries d'Umicore, cobalt qui proviendra des opérations minières industrielles de Glencore en République Démocratique du Congo.



Le groupe industriel belge a évalué chaque opération comme entièrement conforme à son cadre d'approvisionenment durable pour le cobalt, qui exclut les mines exploitées de manière artisanale, ainsi que toute forme de travail des enfants.



'Cet accord souligne le rôle important joué par Glencore dans l'approvisionnement des matériaux permettant la transition au niveau de l'énergie et de la mobilité', commente Nico Paraskevas, head of marketing, copper & cobalt chez Glencore.



