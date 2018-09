Glencore : cession de parts dans Rosneft finalisée

07/09/2018 | 10:53

Glencore annonce avoir finalisé avec le Qatar Investment Authority (QIA) la cession de leur participation de 14,2% au capital du géant pétrolier russe Rosneft, à une filiale détenue entièrement par le QIA.



De ce fait, les accords de consortium Glencore-QIA n'ont plus cours et le groupe de mines et de négoce de matières premières ne détient plus qu'une participation directe de 0,6% dans Rosneft, tandis que le QIA en possède directement environ 18,9%.



