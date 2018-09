Glencore : en retrait avec une dégradation de broker

10/09/2018 | 13:53

Glencore recule de 1,3% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez JPMorgan de 'surpondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 520 à 370 pence et un retrait du titre de son 'Analyst Focus List.'



Le broker reconnait que la valorisation de l'action est devenue 'séduisante' après sa baisse de 20% en 2018, liée à des risques spécifiques au titre sur les activités en République Démocratique du Congo, qui ont culminé avec l'enquête de la Justice américaine.



'Toutefois, nous ne pensons plus que cette valorisation attractive seule peut attirer de façon adéquate une nouvelle audience d'investisseurs à long terme, à moins que ces problèmes ne soient résolus', juge JPMorgan.



