Glencore investit dans le canadien First Cobalt

Zurich (awp) - Le négociant en matières premières zougois Glencore a conclu un accord de financement avec l'entreprise canadienne First Cobalt. Glencore a accordé à First Cobalt une facilité de financement de 5 millions de dollars américains pour la remise en service et l'extension d'une raffinerie, a indiqué la société canadienne lundi soir.

Les partenaires vont dans un premier temps examiner la possibilité que la raffinerie transforme du matériel de Glencore pour la fabrication de sulfate de cobalt pour le marché nord-américain des véhicules électriques. Après conclusion positive d'une étude de faisabilité pour l'extension de la raffinerie pour une production de 55 tonnes par jour, au 1er trimestre 2020, Glencore est prêt à mettre à disposition 40 millions de dollars supplémentaires pour la remise en service et l'extension de la raffinerie.

yr/rp