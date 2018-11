Glencore: la RDC gèle les affaires de la subdivision KCC

Zurich (awp) - La subdivision de Glencore Kamoto Copper Company (KCC) indique jeudi avoir reçu de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) congolaise une interdiction d'importer ou d'exporter toute forme de matériel ou de production.

La filiale à 75% du canadien Katanga Mining, lui-même détenu à plus de 80% par le géant zougois des matières premières, souligne que cette décision lui a été signifiée en date du 9 novembre sur fonds d'allégation de défaut de déclaration et de paiement d'obligation sur les exportations d'au moins 6650 tonnes de cuivre en décembre 2014 et en janvier 2015.

Katanga avait déjà prévenu il y a une semaine avoir suspendu temporairement les ventes de cobalt de KCC après y avoir détecté de l'uranium à des niveaux trop élevés pour l'exportation.

Katanga revient par ailleurs jeudi sur sa performance trimestrielle. Les revenus se sont étoffés de près d'un quart à 428,1 millions de dollars. Le bénéfice brut en revanche s'est effondré de plus de 40% à 59,2 millions.

jh/ck